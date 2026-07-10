9 Kebiasaan Sederhana Orang-Orang yang Diam-Diam Menyelesaikan Lebih Banyak Pekerjaan daripada Orang Lain Menurut Psikolog

seseorang yang diam-diam menyelesaikan banyak pekerjaan / foto: Magnific/user25451090

JawaPos.com - Di setiap lingkungan kerja atau pertemanan, selalu ada seseorang yang tampak santai tetapi hasil kerjanya luar biasa banyak. Mereka tidak sibuk memamerkan kesibukan, tidak selalu terlihat lembur, dan jarang mengeluh. Namun, ketika tenggat waktu tiba, hampir semua tugas sudah selesai.



Fenomena ini bukan sekadar soal bakat atau kecerdasan. Berbagai penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa produktivitas lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari dibandingkan motivasi sesaat. Orang-orang yang konsisten menyelesaikan banyak pekerjaan biasanya memiliki pola pikir dan rutinitas yang sederhana, tetapi dijalankan secara disiplin.



Dilansir dari Hack Spirit pada Jumat (10/7), terdapat sembilan kebiasaan sederhana yang sering dimiliki oleh mereka yang diam-diam jauh lebih produktif daripada kebanyakan orang.



1. Mereka Memulai Pekerjaan Sebelum Merasa "Siap"



Banyak orang menunggu mood yang tepat sebelum mulai bekerja. Mereka berharap inspirasi datang lebih dulu agar pekerjaan terasa lebih mudah.



Sebaliknya, orang yang sangat produktif justru memahami bahwa motivasi sering muncul setelah mereka mulai bekerja, bukan sebelumnya.



Dalam psikologi perilaku, tindakan kecil dapat menciptakan momentum. Ketika seseorang mulai mengerjakan tugas selama beberapa menit saja, otak mulai beradaptasi dengan aktivitas tersebut sehingga lebih mudah untuk melanjutkannya.



Itulah sebabnya mereka tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk berpikir. Mereka membuka dokumen, menulis beberapa kalimat, atau memulai langkah pertama meskipun belum merasa benar-benar siap.



Sering kali, langkah kecil inilah yang menghasilkan kemajuan besar.



2. Mereka Fokus pada Satu Hal dalam Satu Waktu



Multitasking sering dianggap sebagai tanda produktivitas. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa berpindah-pindah tugas justru meningkatkan beban kognitif dan membuat pekerjaan selesai lebih lama.



Orang yang produktif memilih mengerjakan satu tugas hingga mencapai titik tertentu sebelum berpindah ke pekerjaan lain.



Mereka memahami bahwa setiap kali perhatian terpecah, otak membutuhkan waktu untuk kembali fokus.



Karena itu, mereka meminimalkan gangguan seperti notifikasi ponsel, membuka terlalu banyak tab browser, atau terus-menerus mengecek media sosial.



Fokus yang utuh selama 30 hingga 60 menit sering menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan beberapa jam bekerja sambil terdistraksi.



3. Mereka Tidak Berusaha Menyelesaikan Semua Hal Sekaligus



Psikologi pengambilan keputusan menunjukkan bahwa setiap pilihan menguras energi mental.



Semakin banyak keputusan kecil yang harus dibuat, semakin cepat seseorang mengalami kelelahan mental atau decision fatigue.



Orang yang produktif mengurangi beban ini dengan menentukan prioritas.



Mereka bertanya, "Apa satu pekerjaan yang paling penting hari ini?"



Setelah pekerjaan utama selesai, tugas-tugas lain terasa lebih ringan.



Alih-alih memiliki daftar panjang yang membuat stres, mereka memilih beberapa tugas yang benar-benar berdampak.



4. Mereka Berani Berkata "Tidak"



Salah satu alasan seseorang sulit produktif adalah terlalu sering menerima permintaan orang lain.



Membantu rekan kerja memang baik, tetapi jika dilakukan tanpa batas, pekerjaan pribadi justru terbengkalai.



Psikologi tentang batasan pribadi menunjukkan bahwa kemampuan mengatakan "tidak" merupakan bagian penting dari pengelolaan waktu dan kesehatan mental.



Orang-orang produktif tidak menolak karena egois.



Mereka menolak karena memahami bahwa setiap komitmen baru berarti mengorbankan waktu untuk prioritas yang sudah ada.



Mereka memilih kualitas daripada sekadar terlihat sibuk.



5. Mereka Memberikan Waktu Istirahat yang Cukup



Banyak orang menganggap bekerja tanpa henti adalah kunci kesuksesan.



Padahal, otak memiliki kemampuan fokus yang terbatas.



Setelah bekerja dalam waktu tertentu, kemampuan berkonsentrasi akan menurun.



Istirahat singkat membantu memulihkan perhatian, mengurangi stres, dan meningkatkan kreativitas.



Orang yang produktif tidak merasa bersalah ketika mengambil jeda beberapa menit untuk berjalan, meregangkan tubuh, atau sekadar menjauh dari layar komputer.



Mereka memahami bahwa menjaga energi lebih penting daripada memaksakan durasi kerja yang panjang.



6. Mereka Tidak Terlalu Perfeksionis



Perfeksionisme sering disalahartikan sebagai standar tinggi.



Padahal, dalam banyak kasus, perfeksionisme justru membuat seseorang menunda pekerjaan karena takut hasilnya tidak sempurna.



Orang yang produktif memiliki prinsip sederhana.



Lebih baik menyelesaikan pekerjaan yang baik daripada terus mengejar hasil yang sempurna tetapi tidak pernah selesai.



Mereka memahami bahwa hampir semua pekerjaan masih bisa diperbaiki setelah versi pertama selesai.



Karena itu, mereka lebih cepat bergerak dibandingkan orang yang terus menunggu kondisi ideal.



7. Mereka Membuat Kebiasaan, Bukan Mengandalkan Motivasi



Motivasi berubah-ubah setiap hari.



Ada saat seseorang merasa sangat bersemangat, tetapi ada juga hari ketika energi terasa rendah.



Orang yang produktif tidak menggantungkan hasil pada suasana hati.



Mereka membangun rutinitas.



Misalnya, selalu membaca email pada jam tertentu, menulis setiap pagi, atau menyusun rencana kerja sebelum pulang.



Ketika sebuah tindakan menjadi kebiasaan, otak tidak lagi membutuhkan banyak energi untuk memulainya.



Inilah alasan mengapa kebiasaan kecil sering memberikan hasil yang jauh lebih besar dibandingkan ledakan motivasi sesaat.



8. Mereka Merefleksikan Kemajuan, Bukan Hanya Kekurangan



Psikologi positif menunjukkan bahwa menghargai kemajuan dapat meningkatkan motivasi intrinsik.



Orang yang produktif tidak hanya melihat daftar pekerjaan yang belum selesai.



Mereka juga mengingat apa yang sudah berhasil dikerjakan.



Kebiasaan sederhana seperti mencentang tugas yang selesai atau menuliskan tiga pencapaian setiap hari membantu menciptakan rasa kemajuan.



Perasaan berkembang membuat seseorang lebih terdorong untuk terus bergerak maju.



Sebaliknya, jika hanya fokus pada kekurangan, seseorang lebih mudah merasa kewalahan.



9. Mereka Menjaga Energi, Bukan Hanya Mengatur Waktu



Banyak orang sibuk mengatur jadwal, tetapi lupa mengelola energi.



Padahal, dua jam bekerja ketika pikiran masih segar sering lebih produktif daripada enam jam ketika tubuh sudah kelelahan.



Orang yang produktif mengenali kapan mereka berada dalam kondisi terbaik.



Mereka menjadwalkan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi pada jam-jam tersebut.



Sementara tugas ringan seperti membalas email atau pekerjaan administratif dilakukan ketika energi mulai menurun.



Dengan cara ini, mereka memanfaatkan kapasitas otak secara maksimal tanpa harus bekerja lebih lama.



Penutup



Produktivitas bukanlah tentang siapa yang paling sibuk atau siapa yang bekerja paling lama. Psikologi menunjukkan bahwa orang-orang yang diam-diam mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan biasanya memiliki kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari.



Mereka memulai pekerjaan tanpa menunggu motivasi, fokus pada satu tugas, menentukan prioritas, berani mengatakan tidak, memberi waktu untuk beristirahat, menghindari perfeksionisme, membangun rutinitas, menghargai kemajuan, dan menjaga energi dengan bijak.



Kebiasaan-kebiasaan tersebut mungkin terlihat sepele jika dilakukan sekali. Namun ketika diterapkan terus-menerus, dampaknya dapat mengubah cara seseorang bekerja, mengurangi stres, dan meningkatkan hasil yang dicapai dalam jangka panjang.



Pada akhirnya, produktivitas bukan soal bekerja lebih keras, melainkan bekerja dengan cara yang lebih cerdas dan lebih selaras dengan cara kerja pikiran manusia.