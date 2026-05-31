Bawa Hoki atau Sial? Ini Efek Mengejutkan Warna Mobil Anda Menurut Feng Shui

JawaPos.com - Memilih warna mobil baru biasanya didasarkan pada selera pribadi, tren otomotif terkini, atau faktor kepraktisan agar tidak mudah terlihat kotor. Namun, siapa sangka jika pilihan warna kendaraan yang Anda kendarai sehari-hari ternyata memegang peranan penting dalam menentukan roda nasib Anda. Bagi sebagian orang, konsep ini mungkin terdengar tidak masuk akal dan seperti mitos belaka.

Meski begitu, hubungan erat antara warna kendaraan dan nasib pemiliknya ternyata berakar kuat pada prinsip keselarasan kuno yang sudah berusia ribuan tahun. Filosofi tata ruang ini berfokus pada bagaimana benda-benda di sekitar kita dapat memancarkan energi tertentu yang memengaruhi kehidupan. Kendaraan yang membawa Anda bermobilisasi setiap hari dinilai memiliki andil besar dalam mengalirkan energi tersebut.

Secara tidak sadar, mobil telah menjadi salah satu ruang sekunder utama tempat manusia modern menghabiskan sebagian besar waktu produktif mereka. Jam demi jam yang Anda lewati di balik kemudi membuat tubuh dan pikiran Anda menyerap getaran energi dari kendaraan tersebut secara intens. Oleh karena itu, menentukan aspek estetika luar mobil bukanlah hal yang bisa diputuskan secara sembarangan.

Dilansir dari YourTango, Minggu (31/5), seni kuno asal Tiongkok mengonfirmasi bahwa keselarasan elemen pada kendaraan Anda dapat membuka pintu rezeki sekaligus menjauhkan kesialan. Jika Anda sedang berencana membeli kendaraan atau ingin mengubah suasana hati saat berkendara, penting untuk memahami bagaimana warna mobil memengaruhi keberuntungan Anda menurut feng shui.

Memahami Konsep Aliran Chi di Dalam Kendaraan Anda

Bagi masyarakat modern, feng shui sering kali diidentikkan dengan aturan menata posisi meja kerja, letak pintu rumah, atau arah tempat tidur saja. Padahal, esensi dasar dari ilmu desain kuno Tiongkok ini mencakup pengelolaan chi atau aliran energi universal pada seluruh objek material. Getaran energi ini bergerak tanpa henti dan memberikan dampak nyata pada kesehatan, emosi, hingga kesuksesan karier pemiliknya.

Sama seperti hukum fisika yang menyatakan bahwa setiap materi di alam semesta ini bergetar pada frekuensi tertentu, setiap benda mati pun memiliki energi chi tersendiri. Mobil Anda, dengan segala komponen mesin dan interior di dalamnya, memancarkan gelombang energi yang terus berinteraksi dengan aura tubuh Anda. Mengabaikan aspek ini sama saja dengan membiarkan diri Anda terjebak dalam aliran energi yang kacau.

Sebagai gambaran nyata, masyarakat di negara maju rata-rata menghabiskan total hingga puluhan miliar jam dalam setahun hanya di dalam kabin mobil mereka. Banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk duduk diam menunggu antrean di tengah kemacetan jalan raya yang menjengkelkan. Durasi yang sangat panjang ini menjadi momentum krusial di mana energi kendaraan Anda mulai mendominasi dan memengaruhi psikologis Anda.

"Mobil dianggap sebagai bagian dari elemen api dalam feng shui, yang berhubungan dengan gairah dan kreasi. Oleh karena itu, mobil memiliki dampak besar pada keberuntungan dan kesuksesan Anda. Pilihlah dengan hati-hati!," ujar Marie Diamond, seorang pakar feng shui saat menjelaskan karakteristik spiritual dari sebuah kendaraan.