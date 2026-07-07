7 Kekuatan Introvert yang Sering Disalahartikan sebagai Kelemahan Menurut Psikologi

seseorang yang pendiam di kantor./Magnific/tirachardz
JawaPos.com - Di masyarakat yang sering mengagungkan sifat ekstrovert, menjadi pribadi yang pendiam kerap dianggap sebagai kekurangan. Orang yang tidak banyak berbicara sering dicap tidak percaya diri, sulit bergaul, kurang ambisius, bahkan dianggap tidak memiliki kemampuan memimpin. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.
Dalam psikologi, introvert bukanlah orang yang anti sosial. Introvert adalah individu yang memperoleh energi dari waktu yang dihabiskan sendiri atau dalam lingkungan yang tenang. Mereka tetap bisa bersosialisasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang hangat, hanya saja membutuhkan waktu untuk mengisi ulang energi setelah berinteraksi dalam waktu lama.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa introvert memiliki berbagai kelebihan yang justru menjadi modal penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sayangnya, kelebihan tersebut sering kali disalahartikan sebagai kelemahan.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat tujuh kekuatan introvert yang sering dipandang negatif, padahal menurut psikologi merupakan aset yang sangat berharga.
1. Pendiam Bukan Berarti Tidak Percaya Diri
Salah satu stereotip paling umum adalah menganggap orang pendiam sebagai pribadi yang pemalu atau tidak percaya diri.
Faktanya, banyak introvert memilih diam karena mereka lebih suka mengamati situasi sebelum berbicara. Mereka cenderung memikirkan kata-kata dengan matang sehingga setiap pendapat yang disampaikan memiliki pertimbangan yang jelas.
Dalam psikologi, kecenderungan ini berkaitan dengan proses berpikir yang lebih reflektif. Introvert lebih menyukai kualitas percakapan dibandingkan kuantitas. Mereka tidak merasa perlu berbicara hanya untuk mengisi keheningan.
Karena itu, ketika introvert akhirnya menyampaikan pendapat, sering kali isi pembicaraannya lebih terstruktur dan memiliki kedalaman.
2. Suka Menyendiri Adalah Cara Mengisi Energi
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