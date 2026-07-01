Memiliki Lebih dari 100 Pesan Teks yang Belum Dibaca? Kemungkinan Besar Anda Mengabaikan 8 Kebenaran Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki banyak pesan teks yang belum dibaca./Magnific/Lifestylememory
JawaPos.com - Di era digital, ponsel telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga mencari hiburan.
Namun, ada satu fenomena yang semakin umum terjadi: jumlah pesan yang belum dibaca terus bertambah hingga mencapai ratusan, bahkan ribuan.
Bagi sebagian orang, melihat notifikasi dengan angka "100+" terasa biasa saja. Mereka menganggapnya sebagai konsekuensi dari kesibukan.
Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan membiarkan begitu banyak pesan tidak selalu berkaitan dengan malas atau tidak peduli. Dalam banyak kasus, hal tersebut mencerminkan kondisi emosional, pola pikir, hingga cara seseorang menghadapi tekanan hidup.
Jika kotak masuk Anda dipenuhi pesan yang belum tersentuh, mungkin ada beberapa hal yang perlu direnungkan.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), terdapat delapan kebenaran psikologis yang sering tersembunyi di balik kebiasaan tersebut.
1. Anda Mengalami Kelelahan Mental (Mental Overload)
Otak manusia memiliki kapasitas terbatas dalam memproses informasi. Ketika terlalu banyak pekerjaan, tanggung jawab, atau keputusan yang harus diambil setiap hari, otak akan berusaha menghemat energi.
Salah satu caranya adalah menunda membuka pesan baru.
Fenomena ini dikenal sebagai cognitive overload, yaitu kondisi ketika jumlah informasi yang harus diproses melebihi kemampuan mental seseorang. Akibatnya, bahkan membaca pesan singkat pun terasa seperti tugas tambahan yang melelahkan.
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