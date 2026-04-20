8 Kebenaran Indah Tentang Apa Artinya Mencintai Seseorang dari Lubuk Jiwa Anda yang Terdalam 

JawaPos.com - Banyak orang merasa kecewa ketika apa yang mereka anggap sebagai cinta sejati menjadi tidak beres.

Anda mungkin telah melalui serangkaian hubungan yang Anda pikir akan bertahan selamanya, hanya untuk melihat masing-masing berakhir dalam hitungan bulan.

Setelah Anda tertipu oleh apa yang Anda anggap sebagai kesepakatan nyata, dengan seseorang yang tampaknya memenuhi semua kriteria dalam daftar periksa Anda, Anda mungkin bertanya-tanya tidak hanya mengapa menemukan dan mempertahankan cinta sejati begitu sulit, tetapi juga apa cinta sejati. bahkan berarti.

Mencintai seseorang dari lubuk hati terdalam berarti mencintai seseorang tanpa memiliki ekspektasi atau keyakinan yang membatasi. Itu berarti merawat seseorang, mengutamakan kebutuhan mereka di atas kebutuhan Anda, dan memiliki keinginan yang tulus untuk kebahagiaan mereka.

Sayangnya, kebanyakan orang telah hancur dan tertipu oleh definisi budaya pop tentang " cinta sejati." Jika Anda siap untuk serius mencintai seseorang dan membiarkan diri Anda dicintai sebagai balasannya, Anda harus mulai dengan mencari tahu definisi cinta mana yang benar untuk Anda.

Anda harus siap untuk memahami makna cinta, bagaimana mengenalinya ketika Anda menemukan cinta yang mendalam, dan bagaimana menjadikan menemukan dan mempertahankannya sebagai pengejaran tertinggi Anda.

Dilansir dari yorurtango pada Senin (20/4), berikut adalah delapan kebenaran indah tentang apa artinya mencintai seseorang dari lubuk jiwa Anda yang terdalam:

1. Cinta sejati bukanlah hal baru, itu bertahan lama

Semua cinta memang dimulai sebagai cinta baru. Tapi cinta baru itu mudah. Ini ekspansif dan romantis. Dalam arti tertentu, itulah yang biasa disebut oleh generasi hippie sebagai " cinta bebas."