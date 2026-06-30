7 Tipe Pria yang Tampak Sempurna tapi Bikin Hubungan Toxic Menurut Psikologi

Tipe Pria yang Tampak Sempurna tapi Bikin Hubungan Toxic Menurut Psikologi / foto : Magnific/ wayhomestudio
JawaPos.com – Beberapa tipe pria tampak menarik di awal hubungan, namun perlahan menampakkan sisi toxic yang merusak kebersamaan.
Psikologi menjelaskan bahwa peran-peran tertentu yang dimainkan pria secara berlebihan justru menghancurkan keseimbangan dalam sebuah hubungan.
Karakter yang awalnya terasa aman, romantis, atau menyenangkan bisa berubah menjadi sumber kekecewaan ketika menjadi satu-satunya identitas seseorang.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut tujuh tipe pria yang perlu dikenali karena pesonanya di permukaan sering menyembunyikan dinamika hubungan yang tidak sehat.
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1. Si Ayah
Pria tipe ini menawarkan rasa aman dan perlindungan layaknya seorang ayah kepada pasangannya.
Namun di balik itu, ia memandang pasangan bukan sebagai sosok setara melainkan seperti anak yang harus dikontrol.
Ketika pasangan diperlakukan seperti anak kecil, ia justru mulai bersikap memberontak demi membalas perlakuan tersebut.
2. Si Anak Nakal
Pria tipe ini memikat karena terlihat berani, bebas, dan jujur terhadap dirinya sendiri tanpa berusaha menyenangkan siapapun.
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