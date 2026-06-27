7 Frasa yang Digunakan Orang Cerdas Secara Emosional untuk Mengakhiri Argumen dengan Elegan Menurut Psikologi

seseorang yang cerdas secara emosional / foto: Magnific/pressfoto
JawaPos.com - Konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Perbedaan pendapat dapat muncul di tempat kerja, dalam keluarga, hubungan pertemanan, maupun hubungan romantis. Namun, yang membedakan seseorang dengan kecerdasan emosional tinggi bukanlah seberapa sering mereka berdebat, melainkan bagaimana mereka mengakhiri perdebatan tersebut tanpa merusak hubungan.
Dalam psikologi, kecerdasan emosional (emotional intelligence) mencakup kemampuan mengenali emosi diri sendiri, memahami emosi orang lain, mengendalikan respons, serta membangun komunikasi yang sehat. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tidak berusaha memenangkan setiap argumen. Sebaliknya, mereka lebih fokus mencari solusi, menjaga rasa hormat, dan mempertahankan hubungan yang baik.
Salah satu cara yang sering mereka lakukan adalah menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang mampu meredakan ketegangan. Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (26/6), terdapat tujuh frasa yang sering digunakan orang cerdas secara emosional untuk mengakhiri argumen dengan elegan menurut perspektif psikologi.
1. "Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu."
Kalimat ini merupakan bentuk validasi emosional, yaitu mengakui bahwa perasaan lawan bicara adalah nyata dan layak dihargai. Penting untuk dipahami bahwa memahami perasaan seseorang tidak berarti kita harus menyetujui pendapatnya.
Dalam banyak penelitian psikologi komunikasi, seseorang akan lebih terbuka ketika merasa didengarkan. Sebaliknya, jika mereka merasa diabaikan atau disalahkan, respons defensif akan semakin meningkat.
Mengucapkan, "Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu," dapat menurunkan intensitas emosi sehingga percakapan menjadi lebih rasional.
Mengapa efektif?
Membuat lawan bicara merasa dihargai.
Mengurangi sikap defensif.
Membuka ruang dialog yang lebih sehat.
2. "Mungkin kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda."
Orang dengan kecerdasan emosional tinggi memahami bahwa tidak semua perbedaan harus berakhir dengan kemenangan salah satu pihak.
Kalimat ini menunjukkan bahwa dua orang bisa memiliki pengalaman, nilai, atau informasi yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.
Alih-alih memaksakan pendapat, frasa ini mengajak kedua pihak menerima bahwa perspektif manusia memang beragam.
Manfaat psikologisnya:
Mengurangi pola pikir hitam-putih.
Menumbuhkan empati.
Menghindari konflik yang berkepanjangan.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup