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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 26 Juni 2026 | 02.23 WIB

10 Hal yang Tidak Pernah Dilakukan Orang yang Sangat Disiplin Setelah Jam 9 Malam Menurut Psikologi

seseorang yang tidak menghabiskan malam dengan scroll / foto: Magnific/faststocklv - Image

seseorang yang tidak menghabiskan malam dengan scroll / foto: Magnific/faststocklv

JawaPos.com - Banyak orang mengira disiplin hanya terlihat dari kebiasaan bangun pagi, bekerja keras, atau memiliki jadwal yang rapi. Namun, menurut banyak kajian psikologi tentang pengendalian diri (self-control), pembentukan kebiasaan (habit formation), dan regulasi energi mental, disiplin juga terlihat dari bagaimana seseorang mengatur dirinya ketika hari mulai berakhir.

Jam setelah pukul 9 malam adalah waktu yang sering menjadi “zona lemah” bagi banyak orang. Ketika energi mental menurun, otak lebih mudah mencari hiburan instan, menunda pekerjaan, atau melakukan sesuatu yang memberikan kepuasan cepat tetapi merugikan tujuan jangka panjang.

Orang yang sangat disiplin bukan berarti mereka tidak pernah tergoda. Mereka hanya memiliki sistem dan kesadaran diri yang membuat mereka lebih mampu memilih tindakan yang mendukung tujuan mereka.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (24/6), terdapat 10 hal yang biasanya tidak dilakukan orang yang sangat disiplin setelah jam 9 malam menurut perspektif psikologi.

1. Mereka Tidak Menghabiskan Malam dengan Scroll Tanpa Tujuan

Salah satu kebiasaan yang paling sering mencuri waktu modern adalah membuka ponsel “sebentar” lalu tanpa sadar menghabiskan satu atau dua jam.

Menurut psikologi perilaku, aktivitas seperti scrolling tanpa tujuan bekerja melalui mekanisme variable reward (hadiah yang tidak pasti). Otak terus berharap menemukan sesuatu yang menarik berikutnya, sehingga sulit berhenti.

Orang yang disiplin biasanya tidak membiarkan dirinya masuk ke pola ini. Mereka mungkin menggunakan teknologi, tetapi dengan tujuan yang jelas:

membaca sesuatu yang bermanfaat,
mengatur pekerjaan besok,
berkomunikasi seperlunya,
atau menikmati hiburan dengan batas waktu.

Mereka memahami bahwa perhatian adalah sumber daya yang terbatas.

2. Mereka Tidak Membuat Keputusan Besar Saat Sudah Lelah

Malam hari sering menjadi waktu ketika kemampuan pengendalian diri menurun.

Dalam psikologi dikenal konsep ego depletion atau berkurangnya energi mental setelah seharian membuat keputusan. Walaupun konsep ini masih diperdebatkan dalam penelitian modern, banyak ahli tetap mengakui bahwa kelelahan dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan.

Orang disiplin biasanya tidak:

memutuskan berhenti dari pekerjaan secara impulsif,
mengirim pesan emosional,
membeli sesuatu karena emosi,
atau membuat kesimpulan besar tentang hidupnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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