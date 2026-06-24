Orang yang Hidupnya Tenang dan Jernih Selalu Menerapkan 8 Bentuk Penerimaan Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang hidup tenang dan jernih (Freepik/Pvproductions)
JawaPos.com - Di tengah dinamika hidup yang penuh tekanan, di mana harapan sering kali berbenturan dengan kenyataan dan hubungan antarmanusia terasa kompleks, kedamaian batin bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja. Menurut sudut pandang psikologi, kunci utama untuk meraih hidup yang tenang dan jernih adalah kemampuan untuk menerima, baik menerima diri sendiri, orang lain, maupun situasi di luar kendali kita.
Orang-orang yang tampak damai, jarang tersulut emosi, dan tetap mampu berpikir jernih saat menghadapi kesulitan, bukanlah mereka yang hidupnya tanpa beban. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas tinggi dalam melatih penerimaan diri.
Melansir dari Geediting, berikut adalah 8 bentuk penerimaan yang kerap dipraktikkan oleh mereka yang menjalani hidup dengan tenang dan jernih menurut psikologi:
Baca Juga:Jika Anda Merasa Selalu Diperhatikan di Tempat Umum, Menurut Psikologi Anda Mungkin Menunjukkan 6 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya
1. Penerimaan Diri Tanpa Syarat
Psikologi humanistik menekankan pentingnya unconditional self-acceptance atau penerimaan diri tanpa syarat.
Orang yang hidup tenang tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas masa lalu atau kelemahannya.
Mereka memahami bahwa setiap manusia pasti punya kekurangan, dan itu tidak membuat mereka tidak layak dicintai atau dihargai.
Mereka tidak menunggu "sempurna" untuk bisa menerima dan mencintai dirinya sendiri.
Penerimaan ini menurunkan kecemasan, meningkatkan rasa syukur, dan memperkuat kepercayaan diri yang sehat.
2. Penerimaan terhadap Emosi yang Datang dan Pergi
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia