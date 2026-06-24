Orang yang Hidupnya Tenang dan Jernih Selalu Menerapkan 8 Bentuk Penerimaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dinamika hidup yang penuh tekanan, di mana harapan sering kali berbenturan dengan kenyataan dan hubungan antarmanusia terasa kompleks, kedamaian batin bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja. Menurut sudut pandang psikologi, kunci utama untuk meraih hidup yang tenang dan jernih adalah kemampuan untuk menerima, baik menerima diri sendiri, orang lain, maupun situasi di luar kendali kita.

Orang-orang yang tampak damai, jarang tersulut emosi, dan tetap mampu berpikir jernih saat menghadapi kesulitan, bukanlah mereka yang hidupnya tanpa beban. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas tinggi dalam melatih penerimaan diri.

Melansir dari Geediting, berikut adalah 8 bentuk penerimaan yang kerap dipraktikkan oleh mereka yang menjalani hidup dengan tenang dan jernih menurut psikologi:

1. Penerimaan Diri Tanpa Syarat

Psikologi humanistik menekankan pentingnya unconditional self-acceptance atau penerimaan diri tanpa syarat.

Orang yang hidup tenang tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas masa lalu atau kelemahannya.

Mereka memahami bahwa setiap manusia pasti punya kekurangan, dan itu tidak membuat mereka tidak layak dicintai atau dihargai.

Mereka tidak menunggu "sempurna" untuk bisa menerima dan mencintai dirinya sendiri.

Penerimaan ini menurunkan kecemasan, meningkatkan rasa syukur, dan memperkuat kepercayaan diri yang sehat.