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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.53 WIB

8 Kebiasaan yang Dikembangkan Pria ketika Mereka Terlalu Lama Berpura-pura Baik-Baik Saja Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang terlalu lama berpura-pura baik (Magnific/User18526052) - Image

Ilustrasi seseorang yang terlalu lama berpura-pura baik (Magnific/User18526052)

JawaPos.com - Di banyak budaya, pria sering dibesarkan dengan keyakinan bahwa mereka harus selalu kuat, tenang, dan mampu menghadapi segala masalah tanpa menunjukkan kelemahan. Kalimat seperti "jangan cengeng", "harus kuat", atau "semua akan baik-baik saja" membuat banyak pria terbiasa menyembunyikan perasaan mereka.

Pada awalnya, berpura-pura baik-baik saja mungkin terlihat seperti cara untuk bertahan. Namun, menurut psikologi, menekan emosi dalam jangka panjang tidak membuat masalah hilang. Sebaliknya, kebiasaan tersebut dapat membentuk pola perilaku tertentu yang memengaruhi hubungan, kesehatan mental, hingga kualitas hidup secara keseluruhan.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat delapan kebiasaan yang sering berkembang pada pria yang terlalu lama memaksakan diri terlihat baik-baik saja.

1. Menarik Diri dari Orang Lain

Salah satu tanda yang paling umum adalah kecenderungan untuk menjauh dari lingkungan sosial. Mereka tetap hadir secara fisik, tetapi secara emosional semakin sulit dijangkau.

Alih-alih menceritakan apa yang mereka alami, mereka memilih memendam semuanya sendiri. Pesan dari teman mulai jarang dibalas, pertemuan keluarga dihindari, dan percakapan yang dulu terasa nyaman menjadi semakin singkat.

Dalam psikologi, perilaku ini sering muncul sebagai mekanisme perlindungan. Seseorang yang merasa lelah secara emosional cenderung mengurangi interaksi agar tidak perlu menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Sayangnya, isolasi justru dapat memperparah tekanan yang mereka rasakan.

2. Terlalu Sibuk agar Tidak Perlu Merasakan Emosi

Sebagian pria merespons tekanan dengan cara terus menyibukkan diri. Mereka bekerja lebih lama, mengambil lebih banyak tanggung jawab, atau memenuhi jadwal dengan berbagai aktivitas.

Editor: Candra Mega Sari
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