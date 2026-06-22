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Rabbany Wanadriani
Senin, 22 Juni 2026 | 18.55 WIB

Tak Kenal Takut, Ini 7 Tanggal Lahir Perempuan yang Diyakini Pemberani

Ilustrasi seseorang perempuan yang pemberani/freepik - Image

Ilustrasi seseorang perempuan yang pemberani/freepik

JawaPos.com - Ada perempuan yang dikenal memiliki keberanian tinggi dan tidak mudah takut menghadapi berbagai tantangan dalam hidup.

Mereka sering memancarkan aura yang kuat dan berbeda, sehingga terlihat lebih percaya diri dan berkarakter. Dalam numerologi, setiap orang diyakini memiliki keunikan tersendiri, seperti jiwa kepemimpinan, semangat juang, dan keberanian dalam mengambil keputusan.

Kombinasi sifat-sifat ini membuat sebagian perempuan tampak lebih menonjol dan menarik perhatian.

Mengutip Horoscope, ada sejumlah tanggal lahir yang dikaitkan dengan karakter perempuan yang berani dan kuat. Apakah salah satunya termasuk tanggal lahir Anda?

1. Tanggal lahir 1, 10, 19, 28

Perempuan yang lahir pada tanggal-tanggal ini sangat percaya diri dan tak kenal takut.

Mereka bersinar dalam kegelapan, memiliki karisma yang berbeda, dan kemampuan untuk melawan.

Orang-orang ini diberkati oleh alam semesta dan memiliki sikap yang berani.

Mereka bagaikan cahaya alami dan menerangi kehidupan orang lain dengan aura dan karisma bawaan.

2. Tanggal lahir 3, 12, 21, 30

Editor: Setyo Adi Nugroho
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