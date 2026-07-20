Bahasa Tubuh Bisa Mengungkap Kecerdasan, Ini 5 Tanda yang Jarang Diketahui

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kecerdasan sering kali dikaitkan dengan kemampuan berpikir, prestasi akademik, atau kebiasaan membaca. Namun, para pakar bahasa tubuh menilai bahwa tingkat intelegensi seseorang juga dapat tercermin melalui gerakan dan ekspresi fisik yang kerap dilakukan tanpa disadari.
Sejumlah isyarat nonverbal diyakini mampu memberikan petunjuk tentang cara seseorang memproses informasi, berinteraksi, hingga merespons situasi di sekitarnya. Gerakan-gerakan yang tampak sederhana ini terkadang justru mengungkap karakter dan kemampuan berpikir lebih dalam dibandingkan kata-kata yang diucapkan.
Mengutip ulasan dari YourTango, berikut lima bahasa tubuh yang jarang disadari, tetapi kerap dikaitkan dengan kecerdasan tinggi menurut para ahli.
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1. Postur tubuh yang penuh perhatian
Postur tubuh yang penuh perhatian menandakan kecerdasan. Postur tubuh yang baik memberi tahu orang lain bahwa Anda siap untuk dilihat dan berinteraksi.
Postur ini juga menandakan rasa ingin tahu pada orang lain, karena Anda tidak bersembunyi dalam posisi membungkuk. Rasa ingin tahu merupakan elemen penting dari kecerdasan.
2. Mendengarkan dengan fokus
Bahasa tubuh yang menandakan kecerdasan tinggi adalah mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian apa yang dikatakan seseorang.
Ini merupakan pendekatan mendasar karena menandakan persetujuan dan rasa hormat.
Selain itu, studi menunjukkan bagaimana posisi tangan dan lengan berhubungan dengan pendengaran yang efektif.
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