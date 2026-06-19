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Rabbany Wanadriani
Jumat, 19 Juni 2026 | 22.04 WIB

Sering Merasa Kesepian? Perhatikan 8 Tanda Ini Biasanya Ada pada Dirimu Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang merasa kesepian (Magnific/Stokkete)

JawaPos.com - Kesepian tidak selalu tampak jelas atau dramatis seperti yang sering digambarkan di film.

Bahkan, seseorang bisa terlihat baik-baik saja, tersenyum, atau mengatakan dirinya tidak apa-apa, meski sebenarnya merasakan kesepian.

Banyak orang juga memilih menyembunyikan perasaan tersebut karena sulit untuk mengungkapkannya.

Melansir geediting, berikut 8 tanda yang bisa menunjukkan seseorang diam-diam merasa kesepian.

1. Dia terlalu banyak berkomunikasi tentang hal-hal tidak penting

Seseorang yang kesepian mungkin akan terus-menerus mengirim pesan tanpa pernah mengatakan sesuatu yang bermakna.

Ia akan mengirim lelucon, meme, atau kabar acak tentang kesehariannya, tetapi tidak pernah membahas hal yang lebih dalam.

Berbincang-bincang adalah cara untuk merasa terhubung tanpa mempertaruhkan kerentanan.

2. Dia selalu menyibukkan diri

Ketika seseorang merasa kesepian, momen-momen sunyi bisa terasa berat.

Jadi, alih-alih mengurangi kecepatan, ia malah mengisi jadwal dengan kewajiban, olahraga, urusan, atau apa pun yang mencegah dirinya untuk duduk diam.

3. Dia bisa menangkap interaksi kecil

Pernahkah Anda melihat seseorang berseri-seri karena hal sepele? Mungkin orang asing memuji dirinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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