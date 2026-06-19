Sering Merasa Kesepian? Perhatikan 8 Tanda Ini Biasanya Ada pada Dirimu Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang merasa kesepian (Magnific/Stokkete)

JawaPos.com - Kesepian tidak selalu tampak jelas atau dramatis seperti yang sering digambarkan di film.

Bahkan, seseorang bisa terlihat baik-baik saja, tersenyum, atau mengatakan dirinya tidak apa-apa, meski sebenarnya merasakan kesepian.

Banyak orang juga memilih menyembunyikan perasaan tersebut karena sulit untuk mengungkapkannya.

Melansir geediting, berikut 8 tanda yang bisa menunjukkan seseorang diam-diam merasa kesepian.

Baca Juga:7 Hal Ini Sering Dilakukan oleh Orang yang Punya Mental Kuat Dikala Sendirian Menurut Psikologi

1. Dia terlalu banyak berkomunikasi tentang hal-hal tidak penting

Seseorang yang kesepian mungkin akan terus-menerus mengirim pesan tanpa pernah mengatakan sesuatu yang bermakna.

Ia akan mengirim lelucon, meme, atau kabar acak tentang kesehariannya, tetapi tidak pernah membahas hal yang lebih dalam.

Berbincang-bincang adalah cara untuk merasa terhubung tanpa mempertaruhkan kerentanan.

2. Dia selalu menyibukkan diri

Ketika seseorang merasa kesepian, momen-momen sunyi bisa terasa berat.

Jadi, alih-alih mengurangi kecepatan, ia malah mengisi jadwal dengan kewajiban, olahraga, urusan, atau apa pun yang mencegah dirinya untuk duduk diam.

3. Dia bisa menangkap interaksi kecil