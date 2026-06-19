Menurut Psikologi, Jika Pernah Mengalami 8 Situasi Masa Kecil Ini, Anda Secara Emosional Lebih Kuat dari 90 Persen Orang

JawaPos.com - Ada satu hal yang jarang kita sadari: kekuatan emosional tidak selalu lahir dari pengalaman yang nyaman.

Dilansir dari Geediting, banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketahanan mental dan kecerdasan emosional paling sering tumbuh dari perjalanan masa kecil yang menantang.

Bukan berarti seseorang harus mengalami pengalaman buruk untuk menjadi kuat—tetapi bila Anda pernah melalui beberapa situasi tertentu dan berhasil tumbuh karenanya, maka Anda berada di level keuletan yang dimiliki lebih sedikit orang.

Dalam tulisan ini, kita akan menelusuri delapan pengalaman masa kecil yang, menurut perspektif psikologi perkembangan, dapat membentuk individu menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih mampu memahami diri, dan lebih siap menghadapi kerasnya dunia dewasa.

Artikel ini bukan untuk mengglorifikasi masa kecil yang sulit, melainkan untuk membantu Anda menyadari kekuatan emosional yang mungkin selama ini tidak Anda sadari.

1. Anda Sering Harus Mengatasi Masalah Sendiri

Anak yang sejak kecil terbiasa menemukan solusi tanpa banyak bantuan orang dewasa cenderung mengembangkan kemampuan problem-solving lebih cepat. Psikologi menyebutnya early autonomy, yaitu fase ketika anak belajar mengandalkan diri sendiri.

Meskipun mungkin terasa berat di masa kecil, hasilnya adalah pola pikir dewasa yang lebih mandiri dan tidak mudah goyah ketika menghadapi tantangan.

2. Anda Sering Menjadi Pendengar di Rumah