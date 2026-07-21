Agar Hubungan Punya Awal yang Baik, Hindari Membahas 5 Hal Ini saat Kencan Pertama

JawaPos.com - Kencan pertama merupakan momen untuk saling mengenal dan membangun kesan yang menyenangkan. Suasana yang santai dan percakapan yang nyaman biasanya menjadi kunci agar kedua belah pihak merasa lebih terbuka dan menikmati kebersamaan.

Namun, tidak semua topik cocok dibahas pada pertemuan pertama. Beberapa pembicaraan yang terlalu pribadi, sensitif, atau membahas masa lalu secara berlebihan justru dapat menimbulkan rasa canggung dan mengganggu kenyamanan selama kencan.

Memilih bahan obrolan yang tepat dapat membantu membangun komunikasi yang lebih positif sekaligus membuka peluang untuk mengenal satu sama lain secara bertahap. Melansir Verywell Mind, berikut lima hal yang sebaiknya tidak menjadi topik pembicaraan saat menjalani kencan pertama.

1. Komentar spontan atau menghakimi

Penting untuk memiliki filter dan menahan diri untuk tidak langsung mengatakan apa pun yang terlintas di pikiran, terutama pada kencan pertama.

Hindari membuat komentar yang menghakimi atau negatif tentang hal-hal seperti pakaian, pilihan makanan, penampilan, pekerjaan, atau masa lalu pasangan kencan Anda.

Bahkan candaan yang bersifat main-main pun bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman sebelum mereka memahami selera humor Anda.

2. Terlalu berlebihan

Pujian yang tulus sangatlah berarti dan bahkan bisa mencairkan suasana. Namun, hal itu bisa terasa tidak tulus ketika Anda terlalu banyak memberikan pujian.