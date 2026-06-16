Seni Bercakap-cakap: 8 Frasa Sederhana yang Mengubah Obrolan Ringan Menjadi Percakapan Mendalam Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua percakapan yang bermakna dimulai dengan topik besar. Sering kali, hubungan yang kuat justru lahir dari obrolan sederhana yang perlahan berkembang menjadi diskusi yang lebih dalam. Psikologi menunjukkan bahwa manusia secara alami merespons pertanyaan dan pernyataan yang membuat mereka merasa didengar, dipahami, dan dihargai.

Banyak orang berpikir bahwa percakapan mendalam membutuhkan kecerdasan luar biasa atau topik yang rumit. Padahal, terkadang hanya dibutuhkan satu kalimat sederhana untuk membuka pintu menuju pembicaraan yang lebih bermakna.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), terdapat delapan frasa yang dapat mengubah obrolan ringan menjadi percakapan yang lebih mendalam dan mempererat hubungan dengan orang lain.

Baca Juga:9 Frasa Percakapan yang Membuat Orang Merasa Cepat Dihargai saat Anda Menggunakannya Menurut Psikologi

1. "Apa yang paling membuatmu bersemangat akhir-akhir ini?"

Daripada sekadar bertanya, "Apa kabar?" atau "Lagi sibuk apa?", pertanyaan ini mengajak seseorang berbicara tentang hal yang benar-benar penting bagi mereka.

Menurut psikologi positif, berbicara tentang sesuatu yang membuat seseorang bersemangat dapat meningkatkan suasana hati dan memperkuat rasa keterhubungan. Orang cenderung merasa lebih dekat dengan mereka yang menunjukkan minat tulus terhadap kehidupan mereka.

Jawaban yang muncul bisa sangat beragam, mulai dari pekerjaan, keluarga, hobi baru, hingga mimpi yang sedang mereka kejar.

2. "Bagaimana pengalaman itu memengaruhimu?"

Ketika seseorang menceritakan sebuah kejadian, banyak orang langsung fokus pada fakta. Padahal, aspek emosional dari pengalaman tersebut sering kali lebih penting.