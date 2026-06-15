Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Naila Putri Saragih
Senin, 15 Juni 2026 | 21.32 WIB

7 Cara Mengatur Prioritas Saat Semua Tugas Terasa Mendesak, Bukan Soal Bisa Selesai Hari Ini, Tapi Pasti Selesai!

Ilustrasi Cara Mengatur Prioritas Saat Semua Tugas Terasa Mendesak.. (vegOut) - Image

Ilustrasi Cara Mengatur Prioritas Saat Semua Tugas Terasa Mendesak.. (vegOut)

Jawapos.com - Menghadapi tumpukan tanggung jawab akademik dan pekerjaan yang datang secara bersamaan seringkali memicu kondisi kewalahan serta penurunan produktivitas yang signifikan. 

Otak manusia pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam memproses berbagai aktivitas kompleks secara sekaligus dengan tingkat kualitas pencapaian yang sama. 

Melansir dari Pintar.co, Lifeskills.id dan Toploker, berikut adalah tujuh langkah strategis untuk menyusun skala prioritas tugas harian secara efektif :

1. Membedakan Urusan Penting dan Urusan Mendesak

Langkah fundamental dalam mengelola beban kerja adalah memahami perbedaan esensial antara tingkat kepentingan dan urgensi suatu tugas.

Pekerjaan yang mendesak menuntut respons cepat karena adanya konsekuensi negatif langsung, sedangkan pekerjaan yang penting memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan jangka panjang.

2. Menggunakan Panduan Metode Matriks Eisenhower

Pengelompokan tugas secara visual sangat membantu dalam menentukan tindakan yang tepat terhadap setiap tanggung jawab.

 Penerapan Matriks Eisenhower membagi aktivitas ke dalam empat kuadran utama, yaitu tugas yang harus segera dikerjakan, dijadwalkan untuk nanti, didelegasikan kepada tim, atau diabaikan sepenuhnya.

3. Membatasi Jumlah Target Tugas Utama Harian

Membuat daftar rencana kerja yang terlalu panjang berisiko menimbulkan kelelahan mental dalam pengambilan keputusan (decision fatigue).

Seseorang disarankan untuk menetapkan maksimal tiga tugas paling krusial yang wajib diselesaikan setiap hari agar fokus energi tidak terpecah pada terlalu banyak pilihan.

4. Menerapkan Teknik Alokasi Waktu yang Spesifik

Rencana penyelesaian pekerjaan akan berjalan lebih terarah apabila memiliki slot waktu yang pasti di dalam jadwal harian.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
6 Prioritas Kebiasaan Orang Sangat Produktif yang Bisa Dikenali Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Prioritas Kebiasaan Orang Sangat Produktif yang Bisa Dikenali Menurut Psikologi

Selasa, 9 Juni 2026 | 08.38 WIB

7 Prioritas Pasangan yang Menandakan Pernikahan Sehat dan Bahagia Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Prioritas Pasangan yang Menandakan Pernikahan Sehat dan Bahagia Menurut Psikologi

Minggu, 31 Mei 2026 | 14.25 WIB

Jadi Kelompok Rentan, Anak-anak dan Lansia Perlu Mendapat Prioritas Keselamatan Selama Mudik Lebaran - Image
Nasional

Jadi Kelompok Rentan, Anak-anak dan Lansia Perlu Mendapat Prioritas Keselamatan Selama Mudik Lebaran

Minggu, 8 Maret 2026 | 00.20 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore