7 Cara Mengatur Prioritas Saat Semua Tugas Terasa Mendesak, Bukan Soal Bisa Selesai Hari Ini, Tapi Pasti Selesai!

Jawapos.com - Menghadapi tumpukan tanggung jawab akademik dan pekerjaan yang datang secara bersamaan seringkali memicu kondisi kewalahan serta penurunan produktivitas yang signifikan.

Otak manusia pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam memproses berbagai aktivitas kompleks secara sekaligus dengan tingkat kualitas pencapaian yang sama.

Melansir dari Pintar.co, Lifeskills.id dan Toploker, berikut adalah tujuh langkah strategis untuk menyusun skala prioritas tugas harian secara efektif :

1. Membedakan Urusan Penting dan Urusan Mendesak Langkah fundamental dalam mengelola beban kerja adalah memahami perbedaan esensial antara tingkat kepentingan dan urgensi suatu tugas.

Pekerjaan yang mendesak menuntut respons cepat karena adanya konsekuensi negatif langsung, sedangkan pekerjaan yang penting memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan jangka panjang.

2. Menggunakan Panduan Metode Matriks Eisenhower Pengelompokan tugas secara visual sangat membantu dalam menentukan tindakan yang tepat terhadap setiap tanggung jawab.

Penerapan Matriks Eisenhower membagi aktivitas ke dalam empat kuadran utama, yaitu tugas yang harus segera dikerjakan, dijadwalkan untuk nanti, didelegasikan kepada tim, atau diabaikan sepenuhnya.

3. Membatasi Jumlah Target Tugas Utama Harian Membuat daftar rencana kerja yang terlalu panjang berisiko menimbulkan kelelahan mental dalam pengambilan keputusan (decision fatigue).

Seseorang disarankan untuk menetapkan maksimal tiga tugas paling krusial yang wajib diselesaikan setiap hari agar fokus energi tidak terpecah pada terlalu banyak pilihan.