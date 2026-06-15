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Irfan Ferdiansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 18.25 WIB

7 Hal yang Tidak Akan Ditoleransi oleh Orang-Orang dengan Standar yang Tak Tergoyahkan Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki standar yang tak tergoyahkan./Magnific/katemangostar - Image

seseorang yang memiliki standar yang tak tergoyahkan./Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki standar hidup yang sama. Ada mereka yang rela berkompromi demi kenyamanan sesaat, dan ada pula yang memegang teguh prinsip-prinsip tertentu meskipun harus menghadapi kesulitan atau kehilangan kesempatan.

Menurut psikologi, individu dengan standar yang kuat bukanlah orang yang sempurna atau merasa lebih baik dari orang lain. Mereka hanya memiliki batasan yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat mereka terima dalam hidup. Standar tersebut biasanya lahir dari pengalaman, nilai pribadi, harga diri yang sehat, serta pemahaman mendalam tentang apa yang penting bagi mereka.

Menariknya, orang-orang seperti ini sering kali terlihat tegas, bahkan terkadang dianggap keras kepala. Namun di balik itu, mereka sebenarnya sedang melindungi kesehatan mental, integritas, dan kualitas hidup mereka.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat tujuh hal yang umumnya tidak akan ditoleransi oleh orang-orang dengan standar yang tak tergoyahkan.

1. Ketidakjujuran yang Berulang

Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Namun bagi mereka yang memiliki standar tinggi, kebohongan yang terus-menerus adalah tanda bahaya yang serius.

Psikologi menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan apa pun, baik pertemanan, keluarga, maupun pekerjaan. Sekali kepercayaan rusak, hubungan menjadi jauh lebih sulit untuk dipertahankan.

Orang dengan standar yang kuat memahami bahwa kebohongan kecil sering kali menjadi pintu masuk bagi masalah yang lebih besar. Karena itu, mereka tidak mudah memaafkan pola ketidakjujuran yang terus berulang.

Mereka mungkin memberi kesempatan kedua, tetapi jarang memberikan kesempatan tanpa batas.

2. Perlakuan yang Tidak Menghormati Mereka

Editor: Hanny Suwindari
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