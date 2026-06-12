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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 12 Juni 2026 | 15.26 WIB

11 Kebiasaan Gaya Hidup Hemat dan Tips Mengatur Keuangan agar Tak Mudah Boros

Kebiasaan gaya hidup hemat dan tips mengatur keuangan agar tak mudah boros (Magnific/Jcomp) - Image

Kebiasaan gaya hidup hemat dan tips mengatur keuangan agar tak mudah boros (Magnific/Jcomp)

JawaPos.com - Gaya hidup hemat bukan tentang hidup serba kekurangan, melainkan tentang kebiasaan frugal yang membuat hidup lebih mudah dan terencana.

Orang-orang dengan kebiasaan frugal memiliki tips mengatur keuangan yang membuat mereka lebih bijak dalam setiap keputusan pengeluaran sehari-hari.

Gaya hidup hemat yang konsisten terbukti membantu seseorang membangun kestabilan finansial tanpa harus mengorbankan kualitas hidup yang dimiliki.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (12/6), berikut sebelas kebiasaan frugal beserta tips mengatur keuangan yang membuat hidup lebih mudah tanpa harus mengeluarkan uang lebih banyak.

1. Belanja dengan daftar yang sudah disiapkan

Orang dengan gaya hidup hemat selalu membuat daftar belanja terlebih dahulu sebelum pergi ke toko untuk menghindari pembelian impulsif.

Kebiasaan ini membantu mereka tetap fokus pada kebutuhan nyata dan mencegah pengeluaran yang tidak direncanakan sebelumnya.

2. Memilih belanja barang bekas

Berbelanja di toko barang bekas adalah kebiasaan frugal yang sudah lama dipraktikkan jauh sebelum tren thrifting populer seperti sekarang.

Cara ini tidak hanya menghemat uang tetapi juga mengurangi limbah karena barang berkualitas masih bisa ditemukan dengan harga jauh lebih terjangkau.

Editor: Candra Mega Sari
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