Seseorang yang Cepat 'Memahami Situasi', Memiliki 7 Kemampuan Sosial Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada orang yang tampak selalu tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan bagaimana bersikap dalam berbagai keadaan.

Mereka bisa membaca suasana rapat, memahami perasaan orang lain, hingga menghindari konflik yang tidak perlu. Kemampuan ini sering disebut sebagai kemampuan memahami situasi atau social awareness.

Dalam psikologi, kemampuan tersebut bukan sekadar bakat bawaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keterampilan sosial tertentu membuat seseorang lebih peka terhadap lingkungan, lebih mudah beradaptasi, dan mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat tujuh kemampuan sosial yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang cepat memahami situasi.

1. Memiliki Empati yang Tinggi

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Orang yang memiliki empati tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga memperhatikan emosi yang tersembunyi di balik ucapan seseorang.

Misalnya, ketika teman mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, orang yang empatik mungkin menyadari dari nada suara atau ekspresi wajah bahwa sebenarnya ada sesuatu yang mengganggunya.

Psikolog Daniel Goleman, yang memperkenalkan konsep kecerdasan emosional (emotional intelligence), menyebut empati sebagai salah satu komponen penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Orang yang empatik cenderung lebih mudah memahami kebutuhan dan perasaan orang lain, sehingga dapat merespons secara lebih tepat.

2. Mampu Membaca Bahasa Tubuh