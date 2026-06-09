Sisi Lain dari Self Awareness, 3 Kesadaran Diri Ini Justru Membuat Hidup Jauh Lebih Sulit, Ketahui Sebelum Terlambat!

Ilustrasi, kesadaran diri yang membuat hidup menjadi lebih sulit. Magnific/ pikisuperstar.
JawaPos.com - Self Awareness atau kesadaran diri digambarkan sebagai ciri khas kecerdasan emosional, karena semakin Anda memahami diri sendiri, maka hidup Anda semakin baik.
Anda cenderung memiliki keterampilan pengaturan emosi yang lebih baik, hubungan yang lebih kuat, dan pengambilan keputusan lebih bijaksana bila memahami self awareness ini.
Tapi, siapa sangka, dilansir JawaPos.com dari pshycologytoday pada Selasa (9/6), ada sisi lain dibalik kesadaran diri yang membuat hidup Anda jauh lebih sulit.
Mungkin perenungan yang mendalam atas dunia batin justru memperkuat keraguan serta sensitivitas emosional yang menyebabkan pertanyaan diri terus-menerus.
Berikut ini tiga kesadaran diri yang membuat hidup Anda jauh lebih sulit.
1. Memperhatikan Pola Emosional yang Mudah Diabaikan Orang Lain
Kebanyakan orang merasa jengkel, sedih, atau cemas tanpa menganalisis dari mana perasaan tersebut berasal dan apa pemicunya.
Tapi, beda halnya dengan Anda yang memiliki kesadaran diri. Anda pasti memerhatikan seluruh reaksi berantai dari emosi yang Anda rasakan.
Anda mengidentifikasi pemicu meski itu halus, mengenali pengaruh pengalaman masa lalu, hingga mendeteksi perubahan internal kecil yang menandakan emosi tersebut mulai muncul.
Kemudian, Anda memberi label emosi dengan lebih tepat. Jadi, alih-alih mengalami perasaan yang samar, orang dengan kesadaran diri yang baik dapat membedakan antara perasaan kecewa, gelisah, kesal, atau lainnya.
Ketelitian seperti ini memang meningkatkan regulasi emosi, karena memungkinkan Anda merespons dengan lebih akurat terhadap apa yang dialami.
Tapi, disini juga masalahnya. Pengalaman emosional jarang menjadi sederhana bagi Anda.
Anda merenungkan dinamika percakapan sampai mempertanyakan peran diri Anda sendiri di dalamnya.
Mungkin semuanya menjadi jelas, tapi ketika Anda mulai memerhatikan lapisan demi lapisan dalam respons emosional, Anda akan jauh lebih sulit mengabaikannya.
Hidup pun terasa lebih sulit untuk Anda jalani.
2. Sangat Sadar akan Kekurangan Diri Sendiri
Proses memeroleh kesadaran diri adalah dengan mengarahkan lensa ke dalam diri.
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