8 Trik Psikologis yang Digunakan Manipulator untuk Mengendalikan Anda Tanpa Anda Sadari Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha mengendalikan orang lain./Magnific/DC Studio
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan berbagai tipe orang.
Sebagian besar memiliki niat baik, namun ada juga individu yang menggunakan taktik psikologis tertentu untuk memengaruhi, mengendalikan, atau bahkan memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi mereka.
Yang membuat manipulasi berbahaya adalah kenyataan bahwa proses ini sering terjadi secara halus sehingga korbannya tidak menyadari bahwa dirinya sedang dikendalikan.
Psikologi menjelaskan bahwa manipulasi biasanya memanfaatkan emosi, kebutuhan sosial, rasa bersalah, dan kecenderungan alami manusia untuk mempercayai orang lain. Semakin dekat hubungan seseorang dengan pelaku manipulasi, semakin sulit pula mengenali tanda-tandanya.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat delapan trik psikologis yang paling sering digunakan manipulator untuk mengendalikan seseorang tanpa disadari.
1. Gaslighting: Membuat Anda Meragukan Realitas Sendiri
Gaslighting merupakan salah satu bentuk manipulasi psikologis yang paling berbahaya. Dalam teknik ini, manipulator berusaha membuat korbannya meragukan ingatan, persepsi, atau penilaiannya sendiri.
Mereka mungkin mengatakan:
"Kamu terlalu sensitif."
"Itu tidak pernah terjadi."
"Kamu salah ingat."
"Kamu selalu membesar-besarkan masalah."
Lama-kelamaan, korban mulai kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri dan menjadi lebih bergantung pada versi realitas yang disampaikan oleh manipulator.
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