11 Kebiasaan yang Menunjukkan Kedewasaan Tulen Seseorang Menurut Psikologi

JawaPos.com – Menjadi dewasa sejati bukan hanya soal usia, melainkan tentang bagaimana seseorang menjalani tanggung jawab kehidupan sehari-harinya.

Psikologi menegaskan bahwa tanda kedewasaan seseorang paling jelas terlihat dari pola perilaku dan rutinitas yang dijalankan secara konsisten.

Sebuah survei terhadap seribu lima ratus responden mengungkap bahwa kedewasaan lebih banyak tercermin dari tindakan nyata daripada sekadar usia kronologis.

Kebiasaan-kebiasaan tertentu secara konsisten membedakan mereka yang benar-benar matang dari mereka yang sekadar bertambah tua tanpa bertumbuh.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (2/5), berikut sebelas ciri perilaku yang paling mendefinisikan seseorang yang sungguh-sungguh tahu cara menjadi manusia dewasa..

1. Membayar tagihan tepat waktu

Memastikan semua tagihan terbayar sesuai tenggat waktu adalah tanda nyata bahwa seseorang mengambil masa depan finansialnya dengan serius.

Survei Southern Sheeting menemukan bahwa 48 persen responden menganggap membayar tagihan tepat waktu sebagai indikator utama kedewasaan seseorang.

2. Tetap tenang dalam situasi darurat