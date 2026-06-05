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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 6 Juni 2026 | 03.25 WIB

9 Buku yang Akan Membuatmu Merasa Tidak Nyaman Selama Berminggu-Minggu dan Bakal Mengubah Cara Pandang Hidup Menurut Psikologi

seseorang yang hidupnya berubah setelah membaca buku / foto: Magnific/freepik - Image

seseorang yang hidupnya berubah setelah membaca buku / foto: Magnific/freepik

JawaPos.com - Ada buku yang menghibur, ada buku yang memberi informasi, dan ada pula buku yang meninggalkan jejak psikologis yang sulit dihapus. Setelah halaman terakhir ditutup, isi buku itu terus berputar di kepala, memengaruhi cara kita memandang diri sendiri, orang lain, bahkan realitas.

Dalam psikologi, ketidaknyamanan mental sering kali muncul ketika kita mengalami cognitive dissonance, yaitu kondisi ketika keyakinan yang selama ini kita pegang bertabrakan dengan informasi baru. Meskipun terasa tidak menyenangkan, momen inilah yang sering menjadi awal perubahan perspektif yang mendalam.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (5/6), terdapat sembilan buku yang terkenal karena kemampuannya mengguncang asumsi, memicu refleksi, dan membuat pembacanya memandang dunia dengan cara yang berbeda.

1. Man's Search for Meaning — Ketika Makna Lebih Penting daripada Kebahagiaan

Ditulis oleh psikolog dan penyintas kamp konsentrasi Nazi, Viktor Frankl, buku ini mengisahkan pengalaman manusia di tengah penderitaan ekstrem.

Yang membuat buku ini tidak nyaman adalah pertanyaan yang diajukannya: jika segala hal dirampas dari kita, apa yang masih tersisa?

Frankl berargumen bahwa manusia tidak terutama mencari kesenangan atau kekuasaan, melainkan makna. Gagasan ini sering bertentangan dengan budaya modern yang menganggap kebahagiaan sebagai tujuan utama hidup.

Setelah membacanya, banyak orang mulai mempertanyakan kembali definisi sukses, kebahagiaan, dan alasan mereka menjalani kehidupan sehari-hari.

2. Thinking, Fast and Slow — Kamu Tidak Serasional yang Kamu Kira

Pemenang Nobel, Daniel Kahneman, menjelaskan bahwa pikiran manusia bekerja melalui dua sistem:

Sistem cepat: intuitif dan otomatis.
Sistem lambat: analitis dan penuh pertimbangan.

Ketidaknyamanan muncul ketika pembaca menyadari betapa sering keputusan penting dibuat oleh bias yang tidak disadari.

Buku ini membuat kita mempertanyakan hampir semua penilaian yang selama ini dianggap objektif, mulai dari memilih pasangan, berinvestasi, hingga menilai orang lain.

3. The Denial of Death — Seluruh Hidup Mungkin Dibentuk oleh Ketakutan Akan Kematian

Buku karya Ernest Becker ini memenangkan Pulitzer Prize dan menawarkan gagasan yang mengganggu:

Sebagian besar perilaku manusia sebenarnya merupakan usaha untuk melawan kesadaran bahwa suatu hari kita akan mati.

Karier, pencapaian, status sosial, bahkan konflik antarkelompok sering kali dapat dipahami sebagai cara manusia mencari keabadian simbolik.

Sulit membaca buku ini tanpa mulai mempertanyakan motivasi terdalam dalam hidup sendiri.

4. Sapiens — Banyak Hal yang Kita Anggap Nyata Mungkin Hanya Kesepakatan Bersama

Yuval Noah Harari mengajak pembaca melihat sejarah manusia dari sudut pandang yang tidak biasa.

Salah satu ide paling mengganggu dalam buku ini adalah bahwa uang, negara, perusahaan, dan banyak institusi sosial hanya dapat bertahan karena manusia secara kolektif mempercayainya.

Setelah membaca buku ini, konsep-konsep yang sebelumnya tampak kokoh mulai terlihat sebagai konstruksi sosial yang rapuh.

5. The Righteous Mind — Orang yang Berbeda Pendapat Belum Tentu Tidak Rasional

Psikolog sosial Jonathan Haidt menjelaskan bahwa moralitas manusia lebih banyak dibentuk oleh intuisi daripada logika.

Temuan ini membuat banyak pembaca tidak nyaman karena menunjukkan bahwa kita sering membuat keputusan emosional terlebih dahulu, lalu mencari alasan rasional setelahnya.

Buku ini membantu memahami mengapa perdebatan politik, agama, dan sosial sering terasa mustahil diselesaikan hanya dengan fakta.

6. Behave — Apakah Kita Benar-Benar Memiliki Kendali?

Dalam karya monumental ini, Robert Sapolsky menjelaskan bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh genetika, hormon, lingkungan, budaya, hingga pengalaman masa kecil.

Ketidaknyamanan muncul ketika pembaca mulai bertanya:

Seberapa besar bagian dari diri kita yang benar-benar merupakan pilihan bebas?

Buku ini tidak memberikan jawaban sederhana, tetapi memaksa kita melihat perilaku manusia dengan lebih kompleks dan penuh empati.

7. Influence: The Psychology of Persuasion — Kamu Lebih Mudah Dimanipulasi daripada yang Kamu Bayangkan

Robert Cialdini menguraikan berbagai prinsip persuasi yang digunakan dalam pemasaran, politik, negosiasi, dan hubungan sosial.

Yang mengejutkan adalah betapa sering kita merasa membuat keputusan secara mandiri, padahal sebenarnya sedang dipengaruhi oleh mekanisme psikologis yang sangat terprediksi.

Setelah membaca buku ini, iklan, promosi, dan interaksi sosial sehari-hari tidak akan terlihat sama lagi.

8. The Lucifer Effect — Orang Baik Bisa Melakukan Hal Buruk

Berdasarkan penelitian dan refleksi atas Stanford Prison Experiment, Philip Zimbardo menjelaskan bagaimana situasi tertentu dapat mendorong orang biasa melakukan tindakan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Pesan yang paling mengganggu bukanlah bahwa ada orang jahat di dunia, melainkan bahwa kondisi tertentu dapat mengubah hampir siapa pun.

Buku ini menghancurkan keyakinan sederhana bahwa karakter pribadi selalu lebih kuat daripada tekanan situasional.

9. Meditations — Sebagian Besar Penderitaan Berasal dari Pikiran Sendiri

Ditulis hampir dua ribu tahun lalu oleh Marcus Aurelius, buku ini tetap relevan hingga sekarang.

Filsafat Stoik yang diuraikan di dalamnya mengajarkan bahwa banyak penderitaan berasal dari interpretasi kita terhadap peristiwa, bukan dari peristiwa itu sendiri.

Ide ini terdengar sederhana, tetapi ketika diterapkan secara serius, dapat mengubah cara seseorang menghadapi kegagalan, kritik, kehilangan, dan ketidakpastian.

Mengapa Buku-Buku yang Tidak Nyaman Sering Menjadi yang Paling Berpengaruh?

Menurut psikologi, pertumbuhan mental jarang terjadi ketika seseorang hanya menerima informasi yang memperkuat keyakinannya. Perubahan biasanya muncul ketika kita menghadapi ide yang menantang identitas, asumsi, atau cara berpikir yang sudah lama tertanam.

Buku-buku dalam daftar ini memiliki satu kesamaan: mereka memaksa pembaca menghadapi pertanyaan yang lebih mudah dihindari daripada dijawab.

Apakah hidup memiliki makna yang jelas?
Seberapa bebas keputusan kita?
Mengapa manusia begitu mudah dipengaruhi?
Apakah moralitas benar-benar objektif?
Apa yang sebenarnya mendorong perilaku manusia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin membuatmu tidak nyaman selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Namun justru di situlah letak kekuatannya. Buku yang hebat tidak selalu membuat kita merasa lebih baik setelah membacanya. Terkadang, buku yang hebat membuat kita melihat dunia dengan cara yang tidak bisa lagi kita abaikan.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
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