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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 6 Juni 2026 | 02.45 WIB

Orang yang Tampak Biasa Saja tetapi Diam-Diam Brilian Sering Melakukan 7 Hal Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

seseorang yang diam diam brilian / foto: Magnific/DC Studio - Image

seseorang yang diam diam brilian / foto: Magnific/DC Studio

Jadi, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memiliki beberapa kebiasaan di atas, jangan terburu-buru meremehkan diri sendiri. Terkadang, kecemerlangan sejati bukanlah sesuatu yang berusaha terlihat, melainkan sesuatu yang tercermin melalui cara seseorang berpikir, belajar, dan menghadapi kehidupan setiap hari.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
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