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Endah Primasari Utami
Jumat, 5 Juni 2026 | 18.15 WIB

Jika Anda Mendengar Langkah Kaki di Belakang Anda Saat Berjalan di Malam Hari, Apa yang Pertama Kali Anda Lakukan? Ini Artinya

Berbagai respons saat mendengar langkah kaki di belakang ketika berjalan di malam hari. Sumber: Instagram antoninapanek .

JawaPos.com - Bayangkan, jika Anda sedang berjalan di malam hari, lalu mendengar langkah kaki di belakang Anda, maka apa yang pertama kali Anda lakukan?

Dilansir JawaPos.com dari antoninapanek pada Jumat (5/6), hal pertama yang Anda lakukan memberikan wawasan tentang diri Anda, terutama saat menghadapi ancaman atau hal-hal sulit dalam hidup.

1. Berhenti dan Berbalik

Respons ini menandakan sistem saraf Anda memilih konfrontasi daripada melarikan diri.

Artinya, apa pun yang ada di belakang, Anda ingin melihatnya secara langsung daripada hanya merasakannya.

Di kehidupan nyata, Anda cenderung menghadapi hal-hal sulit secara langsung daripada hanya berharap hal itu berlalu.

Tentu, ini membutuhkan keberanian khusus, mungkin tampak seperti keras kepala bagi orang-orang yang tidak memilikinya.

2. Berlari

Tandanya, tubuh Anda membuat keputusan sebelum pikiran menyadarinya.

Respons ini adalah salah satu bentuk pertahanan hidup alami, tanpa banyak berpikir, tanpa strategi, hanya bergerak.

Tidak ada yang salah dengan ini. Justru sistem saraf yang Anda miliki adalah sistem saraf yang membuat manusia tetap hidup.

Pertanyaan yang layak Anda renungkan, 'apakah respons yang sama akan muncul ketika ancaman bukan berupa fisik?' dan 'ketika keadaan menjadi sulit, Anda akan bergerak mendekat atau menjauh?'.

3. Terus Berjalan dengan Kecepatan dan Arah yang Sama

Anda memilih untuk tidak bereaksi secara terlihat.

Anda berusaha tetap tenang di luar sambil menilai di dalam.

Ini adalah respons yang sangat terkontrol dan membutuhkan sistem saraf yang dapat menahan ancaman tanpa langsung mengungkapkannya.

Membuat Anda sangat mahir dalam menghadapi krisis dan sangat terlatih dalam menyembunyikan apa yang terjadi di dalam diri Anda tanpa diketahui orang lain.


4. Melangkah ke Dalam Bayangan dan Menghilang

Naluri Anda berkata untuk menjadi tidak terlihat daripada menghadapi atau melarikan diri.

Opsi ini memberikan Anda informasi paling banyak dengan paparan paling sedikit.

Itulah alasan Anda memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki orang lain.

Anda cenderung menjauhkan diri dari pandangan sebelum mengambil keputusan.

Anda membiarkan situasi terungkap dengan sendirinya sebelum Anda mengungkapkan siapa diri Anda.

Editor: Hanny Suwindari
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