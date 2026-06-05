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Endah Primasari Utami
Jumat, 5 Juni 2026 | 18.14 WIB

Tes Ilusi Optik: Moncong, Ekor, atau Kaki Belakang Anjing yang Anda Lihat Pertama Kali? Ungkap Cara Anda Berpikir dan Memecahkan Masala

Tes ilusi optik moncong, ekor, atau kaki belakang anjing yang ungkap cara berpikir dan memecahkan masalah Anda. Sumber: yourtango.com. - Image

Tes ilusi optik moncong, ekor, atau kaki belakang anjing yang ungkap cara berpikir dan memecahkan masalah Anda. Sumber: yourtango.com.

JawaPos.com - Jika dilihat sepintas, gambar ini cukup membingungkan. Tapi inilah fungsi tes ilusi optik, mampu mengecoh penglihatan Anda.

Padahal, setiap gambar dari tes ilusi optik menyimpan makna yang lebih dalam dari yang Anda pikirkan.

Salah satunya tes ilusi optik moncong, ekor, atau kaki belakang kaki anjing ini yang dinilai mampu ungkap cara Anda berpikir dan memecahkan masalah.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (5/6), ini arti dari melihat moncong, ekor, atau kaki belakang anjing pertama kali.

1. Ekor dan Kaki Belakang Anjing

Melihat ekor dan kaki belakang anjing terlebih dahulu menandakan Anda seorang yang memecahkan masalah seorang diri.

Mungkin karena Anda tidak senang menerima bantuan dari orang lain.

Anda juga tidak takut berpikir di luar kotak atau berbeda dari lainnya.

Anda pun keras kepala, membuat Anda menemukan hampir semua hal untuk memecahkan masalah.

2. Moncong Anjing

Melihat moncong anjing pertama kali tandanya Anda senang menyerap semua informasi sebelum menemukan solusi.

Anda cenderung berpikir analitis dan mengandalkan semua informasi yang diberikan oleh orang lain untuk menemukan solusi rasional.

Ini yang akan Anda gunakan untuk memecahkan masalah apa pun yang sedang Anda hadapi.

3. Ekor dan Moncong Anjing Sekaligus

Namun, jika Anda melihat keduanya sekaligus, berarti Anda mampu menggunakan keterampilan analitis untuk memecahkan suatu masalah.

Solusi yang Anda berikan pun berupa solusi yang kreatif.

Anda pun mampu memaksimalkan potensi diri sepenuhnya tiap kali Anda mencoba memecahkan suatu masalah.

Editor: Hanny Suwindari
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