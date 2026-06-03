8 Tanda Halus Seseorang Diam-Diam Tidak Menyukaimu, Meskipun Mereka Tersenyum di Depanmu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang yang tersenyum kepada kita benar-benar menyukai kita.



Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang memilih untuk menjaga sopan santun dan menghindari konflik terbuka. Mereka tetap ramah, menyapa, bahkan tertawa bersama kita. Namun di balik senyum tersebut, bisa saja tersimpan perasaan tidak suka yang tidak pernah mereka ungkapkan secara langsung.



Psikologi menunjukkan bahwa manusia sering mengekspresikan emosi sebenarnya melalui perilaku-perilaku kecil yang sulit dikendalikan. Meski kata-kata mereka terdengar hangat, bahasa tubuh, pola komunikasi, dan tindakan sehari-hari sering kali mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan.



Tentu saja, satu tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang tidak menyukai Anda. Namun jika beberapa tanda berikut muncul secara konsisten, mungkin ada sesuatu yang perlu Anda perhatikan.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (3/6), terdapat delapan tanda halus seseorang diam-diam tidak menyukai Anda, meskipun mereka tampak baik-baik saja di depan Anda.



1. Senyumnya Terlihat Dipaksakan



Senyum tulus dan senyum palsu memiliki perbedaan yang cukup jelas dalam psikologi.



Ketika seseorang benar-benar senang melihat Anda, senyum mereka biasanya melibatkan area mata. Sudut mata sedikit mengerut dan ekspresi wajah terlihat alami.



Sebaliknya, orang yang sebenarnya tidak menyukai Anda sering hanya menggerakkan bibir mereka. Senyum terlihat singkat, kaku, dan seolah muncul karena tuntutan situasi sosial.



Mereka tetap tersenyum karena ingin terlihat sopan, bukan karena merasa nyaman dengan kehadiran Anda.



Jika Anda sering melihat senyum yang terasa "dingin" atau tidak sinkron dengan ekspresi wajah lainnya, itu bisa menjadi petunjuk yang menarik.



2. Mereka Jarang Memulai Interaksi



Perhatikan siapa yang selalu memulai percakapan.



Orang yang menyukai Anda biasanya memiliki dorongan alami untuk terhubung. Mereka mengirim pesan lebih dulu, menyapa ketika bertemu, atau mencari alasan untuk berbicara.



Sebaliknya, seseorang yang diam-diam tidak menyukai Anda mungkin tetap merespons dengan baik ketika diajak bicara, tetapi hampir tidak pernah mengambil inisiatif.



Jika Anda berhenti menghubungi mereka dan hubungan langsung terasa menghilang, itu bisa menjadi sinyal bahwa ketertarikan mereka terhadap hubungan tersebut memang sangat minim.



3. Bahasa Tubuh Mereka Selalu Menjaga Jarak



Tubuh sering kali mengungkapkan perasaan yang tidak diucapkan.



Ketika seseorang merasa nyaman, mereka cenderung mengarahkan tubuh ke arah lawan bicara, mempertahankan kontak mata yang sehat, dan menunjukkan keterbukaan.



Sebaliknya, orang yang tidak menyukai Anda sering tanpa sadar:



Memalingkan badan.

Menyilangkan tangan.

Menjaga jarak fisik lebih besar.

Sering melihat ke arah lain.

Terlihat ingin segera mengakhiri interaksi.



Mereka mungkin tetap sopan secara verbal, tetapi tubuh mereka mengirimkan pesan yang berbeda.



4. Mereka Memberikan Pujian yang Terdengar Aneh



Tidak semua pujian adalah pujian yang tulus.



Psikolog menyebut fenomena ini sebagai "backhanded compliment" atau pujian yang menyimpan kritik.



Contohnya:



"Wah, ternyata kamu bisa juga ya."

"Aku nggak nyangka hasilmu sebagus itu."

"Untuk ukuranmu, itu cukup hebat."



Di permukaan terdengar positif, tetapi sebenarnya ada nada merendahkan yang terselip.



Orang yang tidak menyukai Anda terkadang menggunakan cara ini untuk mempertahankan citra ramah sambil tetap mengekspresikan rasa tidak suka mereka secara tidak langsung.



5. Mereka Tidak Terlihat Senang Saat Anda Berhasil



Salah satu indikator paling kuat dalam hubungan sosial adalah bagaimana seseorang bereaksi terhadap kesuksesan Anda.



Orang yang benar-benar menyukai Anda biasanya ikut merasa senang ketika Anda mendapatkan promosi, mencapai target, atau meraih pencapaian tertentu.



Sebaliknya, orang yang diam-diam tidak menyukai Anda mungkin:



Mengubah topik pembicaraan.

Memberikan respons yang datar.

Mengecilkan pencapaian Anda.

Segera membandingkan dengan orang lain.

Menceritakan keberhasilan mereka sendiri.



Mereka mungkin mengucapkan "selamat", tetapi energi emosional yang muncul terasa berbeda.



6. Mereka Sering Menunjukkan Ketidaksabaran Kecil



Perasaan tidak suka sering muncul dalam bentuk mikroekspresi dan perilaku kecil.



Misalnya:



Menghela napas saat berbicara dengan Anda.

Sering melihat jam atau ponsel.

Menjawab dengan singkat.

Terlihat tergesa-gesa untuk pergi.

Mudah kesal terhadap kesalahan kecil yang Anda lakukan.



Tindakan-tindakan ini mungkin tampak sepele, tetapi jika terjadi berulang kali, bisa menunjukkan bahwa mereka tidak menikmati interaksi tersebut.



Psikologi menunjukkan bahwa kesabaran seseorang biasanya meningkat ketika mereka memiliki perasaan positif terhadap orang lain.



7. Mereka Bersikap Berbeda Saat Ada Orang Lain



Ini adalah salah satu tanda yang paling mudah dikenali.



Ketika berdua dengan Anda, mereka terlihat biasa saja atau bahkan dingin. Namun saat ada orang lain di sekitar, mereka tiba-tiba menjadi sangat ramah.



Perubahan perilaku ini sering terjadi karena mereka ingin menjaga citra sosial mereka.



Mereka tidak ingin terlihat tidak sopan, sehingga tetap menunjukkan keramahan di depan umum. Namun ketika situasi memungkinkan, sikap asli mereka mulai terlihat.



Jika seseorang memperlakukan hampir semua orang dengan hangat tetapi terlihat berbeda terhadap Anda, ada kemungkinan hubungan tersebut memang tidak terlalu positif dari sudut pandang mereka.



8. Intuisi Anda Terus Memberikan Sinyal yang Sama



Meskipun intuisi tidak selalu benar, psikologi mengakui bahwa otak manusia sangat baik dalam menangkap pola-pola sosial yang halus.



Terkadang Anda tidak bisa menjelaskan alasannya.



Mereka tersenyum.



Mereka berbicara dengan sopan.



Mereka tidak pernah mengatakan sesuatu yang kasar.



Namun Anda terus merasa ada jarak emosional yang sulit dijelaskan.



Perasaan itu sering muncul karena otak Anda menangkap puluhan sinyal kecil—ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh, dan pola perilaku—yang tidak sepenuhnya disadari oleh pikiran sadar.



Karena itu, jangan langsung mengabaikan intuisi Anda, tetapi jangan pula menjadikannya satu-satunya dasar untuk menilai seseorang.



Penutup



Dalam dunia sosial, tidak semua ketidaksukaan ditunjukkan secara terang-terangan. Banyak orang memilih tetap tersenyum, bersikap sopan, dan menjaga hubungan tetap berjalan demi kenyamanan bersama.



Namun psikologi menunjukkan bahwa emosi yang sebenarnya sering muncul melalui detail-detail kecil yang sulit disembunyikan sepenuhnya.



Yang terpenting, jika Anda melihat beberapa tanda di atas, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Bisa saja seseorang sedang mengalami stres, kelelahan, atau menghadapi masalah pribadi yang tidak ada hubungannya dengan Anda.



