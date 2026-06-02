Jangan Ngaku Anak Jaksel Kalau Belum Coba! 5 Minuman Kopi Kekinian yang Lagi Diburu di Jakarta

JawaPos.com - Budaya ngopi di Jakarta terus berkembang dan melahirkan berbagai minuman favorit yang tak hanya menjadi teman bekerja, tetapi juga bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Menariknya, beberapa menu kopi dari jaringan kedai ternama kini menjadi incaran banyak orang karena cita rasanya yang khas dan mudah dinikmati.

Mulai dari kopi susu yang legendaris hingga racikan unik yang viral di media sosial, sejumlah minuman dari merek kopi populer seperti Zus Coffee, Kopi Kenangan, Fore Coffee, hingga Tuku masih mendominasi pilihan para pecinta kopi.

Jika kamu sedang mencari rekomendasi menu yang layak dicoba, berikut JawaPos.com rangkumkan lima minuman kopi yang sedang tren di Jakarta!

1. Kenangan Mantan dari Kopi Kenangan, Masih jadi Favorit Banyak Orang Meski sudah hadir sejak beberapa tahun lalu, Kenangan Mantan masih menjadi salah satu menu terlaris di Kopi Kenangan. Minuman ini menggabungkan espresso, susu, dan gula aren dengan komposisi yang pas sehingga menghasilkan rasa manis yang tidak berlebihan.

Banyak pelanggan menyukai menu ini karena cocok diminum oleh penikmat kopi maupun orang yang baru mulai mencoba kopi. Rasanya yang konsisten membuat Kenangan Mantan tetap menjadi pilihan utama meski tren minuman kopi terus berubah.

2. Aren Latte Fore Coffee yang Viral di Media Sosial Fore Coffee memiliki salah satu menu andalan yang cukup populer, yaitu Aren Latte. Perpaduan espresso dengan susu dan gula aren menghasilkan rasa yang lembut dengan aroma kopi yang tetap terasa.

Menu ini kerap muncul dalam berbagai rekomendasi pecinta kopi di media sosial. Selain rasanya yang mudah diterima, Aren Latte juga sering menjadi pilihan pekerja kantoran yang membutuhkan teman saat beraktivitas sepanjang hari.

3. Es Kopi Susu Tetangga dari Tuku, Sederhana tapi Bikin Ketagihan Nama Tuku mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga Jakarta. Salah satu menu yang paling sering dipesan adalah Es Kopi Susu Tetangga yang menjadi ikon dari kedai kopi tersebut.