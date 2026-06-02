Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Rabu, 3 Juni 2026 | 06.17 WIB

3 Pemikiran yang Menguras Kedamaian dan Kebahagiaan Batin, Ironisnya Anda Terus Mempertahankannya

Ilustrasi, orang yang memiliki kedamaian dan kebahagiaan batin. Magnific/ freepik.


JawaPos.com - Respons dan pemikiran sering kali memengaruhi kedamaian dan kebahagiaan batin seseorang.

Ironisnya, banyak orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menguras kedamaian dan kebahagiaan batin, bahkan terus mempertahankannya.

Dilansir JawaPos.com dari marcandangelhacklife pada Selasa (6/2), ini tiga pemikiran yang menguras kedamaian dan kebahagiaan batin. Anda pasti memilikinya!.
 
Baca Juga: Jika Seseorang Menunjukkan 10 Perilaku Ini, Mereka Hampir Pasti Seorang Introvert Menurut Psikologi

1. Berpikir 'Bagaimana Seharusnya' Sesuai Harapan Anda

Ketika Anda mengambil jeruk mandarin dengan penuh semangat, lalu mulai mencicipinya, tapi rasanya lebih asam dari yang Anda harapkan, tentu Anda merasa kecewa dan merasa ditipu.

Itu adalah contoh kecil kenapa orang-orang merasakan banyak kecewa, sedih, lelah, dan tidak bersemangat menjalani hidupnya.

Ketahuilah, tidak ada yang benar-benar memenuhi harapan Anda.

Sebagai gantinya, hilangkan ekspektasi Anda tentang sesuatu, apa pun itu. Termasuk bagaimana seharusnya rasa jeruk mandarin dalam contoh di atas.

Berpikir tentang 'bagaimana seharusnya' hanya akan mengecewakan Anda dalam banyak hal atau membuat hidup terlalu biasa dan tidak menarik untuk diingat.

Pada akhirnya, Anda akan terjebak pada siklus pengalaman hidup yang hampir tidak Anda sukai.

2. Perlawanan Batin

Coba berhenti sejenak, pernahkah Anda menolak sesuatu, kesal dengan seseorang, frustasi dengan kehidupan, kewalahan oleh semua kewajiban, atau mengevaluasi tubuh dan postur Anda saat ini?

Lalu, apa yang Anda rasakan? Pasti muncul ketegangan di dalam diri Anda bukan?

Ketegangan dalam diri timbul karena adanya perlawanan batin.

Jadi, mulai sekarang, lepaskan diri dari hal itu.

Perhatikan apa yang Anda tolak atau apa pun yang menciptakan ketegangan dalam diri. Lalu, buat diri Anda rileks, kemudian hadapi.

Hadapi setiap harinya dengan lebih sedikit ketegangan dan lebih banyak kehadiran.

Selanjutnya, ubahlah cara hidup Anda dari yang penuh perjuangan atau penolakan menjadi cara hidup yang mengalir dan menerima.

3. Hanya Fokus pada Hal-Hal yang Salah

Ketika pikiran hanya fokus pada hal-hal yang salah, itu hanya membuat diri Anda tidak menghargai hidup.

Padahal, hampir setiap situasi memiliki keindahan tersembunyi jika Anda bersedia membuka diri.

Temukanlah pelajaran atau apa yang benar, meski sulit untuk melihatnya.

Gunakan frustasi dan ketidaknyamanan untuk memotivasi Anda alih-alih membuat Anda kesal atau marah.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
4 Zodiak yang Perlu Segera Mendengarkan Dirinya Sendiri, Punya Pemikiran yang Luar Biasa untuk Bisa Menangani Segala Tantangan - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Perlu Segera Mendengarkan Dirinya Sendiri, Punya Pemikiran yang Luar Biasa untuk Bisa Menangani Segala Tantangan

Senin, 30 Maret 2026 | 19.10 WIB

7 Sifat Ini Menandakan Kamu Dewasa secara Pemikiran, Apa Saja? - Image
Kepribadian

7 Sifat Ini Menandakan Kamu Dewasa secara Pemikiran, Apa Saja?

Minggu, 29 Maret 2026 | 22.25 WIB

Jika Anak Anda yang Sudah Dewasa Jarang Berkunjung atau Menelepon, Kemungkinan Anda Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anak Anda yang Sudah Dewasa Jarang Berkunjung atau Menelepon, Kemungkinan Anda Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Rabu, 3 Juni 2026 | 06.42 WIB

Terpopuler

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 - Image
1

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

2

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

3

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

4

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

5

Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

6

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

10

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore