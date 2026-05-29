Cari Tahu Tipe Keterikatan Anda Saat Jatuh Cinta dari Pilihan Gambar Bunga Berikut Ini: Mawar, Matahari, atau Tulip?



JawaPos.com - Menurut para psikolog, saat seseorang jatuh cinta memiliki tipe keterikatan yang berbeda-beda.



Sebagian ada yang memiliki keterikatan seperti buku terbuka dan sebagian yang lain layaknya brankas yang terkunci atau terus-menerus memeriksa pesan masuk.



Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Jumat (29/5), melalui pilihan gambar bunga mawar, matahari, atau tulip berikut ini semuanya akan terungkap.

Tipe keterikatan Anda saat jatuh cinta itu cemas. Maksudnya, Anda mencintai dengan sepenuh hati, romantis, dan sangat setia.Anda yang sangat menghargai hubungan membuat Anda terlalu memikirkan setiap detail kecil.Anda pun sensitif terhadap penolakan dan perubahan dalam hubungan atau pasangan.Kedalaman perhatian menjadi kekuatan super Anda, tapi belajarlah untuk memberikan ruang dan jarak. Ini tidaklah sama dengan pengabaian.Bahkan, Anda pun membutuhkannya untuk sekadar bernapas.Anda memiliki keterikatan yang aman saat jatuh cinta. Anda merasakan kehangatan yang setara dengan pelukan hangat.Meski Anda nyaman dengan keintiman, tapi Anda tidak panik ketika pasangan pamit pergi keluar malam bersama teman-temannya.Ini karena Anda mudah percaya dan sudah nyaman dengan diri Anda sendiri.Hubungan yang Anda jalin cenderung berada di zona 'tanpa drama'.Anda tidak bermain-main, tapi Anda hebat dalam mendukung pasangan tanpa kehilangan diri sendiri.Walaupun Anda dinilai 'stabil', tapi biarkan pasangan hadir untuk Anda, karena orang yang paling ceria sekalipun tetap membutuhkan seseorang untuk memegang payung.Keterikatan Anda saat jatuh cinta cenderung menghindar atau menolak. Mungkin Anda memperlakukan hati Anda seperti brankas dengan keamanan tinggi.Anda begitu menghargai kemandirian di atas segalanya.Menurut Anda, kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja, melainkan diperoleh dalam jangka waktu yang sangat lama.Anda mungkin menjauh ketika hubungan yang dijalani menjadi 'terlalu berat' atau terlalu emosional.Ini bukan berarti Anda tidak peduli, Anda hanya sedang melindungi ketenangan batin Anda.Belajar memahami kalau kerentanan bukan kelemahan menjadi tantangan tersendiri untuk Anda.Ketahuilah, membuka satu kelopak bunga tidak berarti seluruh bunga akan hancur.Jadi, berilah orang lain atau pasangan kesempatan untuk melihat diri Anda yang sesungguhnya.***