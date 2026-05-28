Ketahui Gaya Kepemimpinan Anda dari Pilihan Mahkota: Rubi, Mutiara, atau Emas?



JawaPos.com - Pilihan mahkota dapat mengungkapkan banyak hal tentang gaya kepemimpinan Anda, termasuk bagaimana Anda memikul tanggung jawab dan membimbing orang lain.



Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Kamis (28/5), tanpa perlu banyak berpikir, diantara mahkota rubi, mutiara, atau emas berikut ini, mana yang menjadi pilihan Anda?

Maka Anda akan segera mengetahui gaya kepemimpinan Anda.



1. Mahkota Rubi



Anda seorang pemimpin alami. Anda membawa semangat, karisma, dan kehadiran yang begitu kuat kemana pun Anda pergi.



Anda tidak takut berdiri di tengah-tengah sorotan. Anda menikmati menjadi pusat perhatian.



Bukan sekadar menginginkan perhatian, tapi keinginan memimpin dengan emosi dan keaslian yang tulus.



Orang-orang secara alami tertarik pada energi Anda ketika keadaan menjadi kacau.



Di kelompok mana pun, biasanya Anda yang pertama berbicara, melontarkan konsep baru yang berani, atau membuat semua orang bergerak menuju tujuan bersama.



Gaya Anda cepat, menarik, dan pastinya tidak takut mengambil risiko.



Meski demikian, belajarlah menyeimbangkan kepercayaan diri Anda ini dengan mendengarkan secara aktif.



2. Mahkota Mutiara



Anda memimpin dengan tenang dan mantap. Tidak perlu berteriak dan tidak juga mendambakan menjadi pusat perhatian.



Namun, pengaruh Anda begitu halus dan dalam. Dibangun diatas empati, kebijaksanaan, dan ketenangan.



Harmoni menjadi yang terpenting bagi Anda. Membuat Anda lebih senang mendengarkan dengan saksama serta mengajukan pertanyaan yang tepat daripada mendominasi percakapan.



Anda hebat dalam membuat orang lain merasa benar-benar dilihat dan dihargai.

Anda adalah tulang punggung tim, yang mengangkat orang lain di balik layar dan membantu mereka melihat nilai diri mereka sendiri sekaligus meredakan gesekan sebelum menjadi konflik yang sebenarnya.



Anda membangun kepercayaan dengan cara kuno, yaitu dengan bersabar, konsisten, dan sepenuhnya dapat diandalkan.



Anda mampu menciptakan ruang dimana orang-orang merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut dihakimi.



Karena Anda adalah pemimpin yang pendiam, bahkan sering kali diabaikan, penting bagi Anda berlatih menetapkan batasan yang tegas.



Berbicaralah sama gigihnya untuk kebutuhan Anda sendiri dan jangan biarkan sifat pendiam Anda menyembunyikan nilai-nilai dalam diri Anda yang luar biasa.



3. Mahkota Emas



Anda adalah pemimpin yang diandalkan semua orang. Kepemimpinan Anda dibangun diatas struktur, harapan yang jelas, serta visi jangka panjang.



Anda menginginkan kemajuan yang stabil, jalan yang sudah dikenal, dan mengetahui siapa yang melakukan apa.



Orang-orang memercayai Anda sepenuhnya, karena Anda selalu menepati janji.



Anda menjaga agar roda terus berputar, meski keadaan sedang goyah.

Anda memberikan akuntabilitas dan arahan yang jelas yang sangat dibutuhkan tim.



Namun, waspadai kecenderungan untuk terlalu terpaku pada aturan.

Pertumbuhan sejati terjadi ketika Anda tetap fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide yang tak terduga, bahkan berantakan.

Selain itu, ketika struktur Anda bertindak sebagai landasan peluncuran, bukan sangkar.***