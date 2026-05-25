Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 25 Mei 2026 | 20.35 WIB

7 Kualitas Langka Ini Dimiliki oleh Perempuan yang Cerdas, Penasaran?

Ilustrasi perempuan cerdas. (Freepik)

JawaPos.com - Perempuan yang cerdas tidak selalu tampil mencolok di hadapan orang lain.

Sering kali, kecerdasan mereka justru terlihat dari sikap yang sederhana, dewasa, dan penuh empati dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang wanita yang memiliki kecerdasan emosional, sosial, psikologis, dan intelektual umumnya akan memperlihatkan tujuh karakteristik tertentu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh para editor ahli yang dikutip dari Expert Editor.

1. Dia berpikir secara mandiri

Perempuan yang sangat cerdas tidak membabi buta mengikuti arus. Mereka tidak mengadopsi opini populer hanya untuk berbaur.

Sebaliknya, mereka berpikir mandiri, menganalisis situasi sebelum bereaksi.

Mereka merasa nyaman berdiri sendiri jika nilai atau penalaran mengarahkan dirinya ke arah itu.

2. Dia sadar diri

Banyak orang menghindari introspeksi karena merasa tidak nyaman mengakui kesalahan, kelemahan, atau rasa tidak aman.

Namun perempuan yang cerdas justru sebaliknya, mereka menyelami diri sendiri.

Dia tidak berpura-pura sempurna. Dia tidak bersembunyi di balik ego atau sikap defensif.

3. Dia berkomunikasi dengan jelas, jujur, dan dewasa

Wanita yang sangat cerdas tidak bermain-main dengan pikiran, memberikan petunjuk, atau mengharapkan orang lain untuk membaca maksud tersirat.

Mereka berkomunikasi secara terbuka dan penuh rasa hormat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Deteksi Dini Kanker Serviks, Dokter Minta Perempuan Harus Berani Skrining HPV DNA - Image
Kesehatan

Deteksi Dini Kanker Serviks, Dokter Minta Perempuan Harus Berani Skrining HPV DNA

Senin, 25 Mei 2026 | 19.12 WIB

Debut di Indonesia, Hadirkan Ajang Lari Khusus Perempuan - Image
Lifestyle

Debut di Indonesia, Hadirkan Ajang Lari Khusus Perempuan

Senin, 25 Mei 2026 | 18.45 WIB

Hampir Separuh Perempuan Lansia Jepang Pilih Curhat ke AI Ketimbang Manusia - Image
Teknologi

Hampir Separuh Perempuan Lansia Jepang Pilih Curhat ke AI Ketimbang Manusia

Minggu, 24 Mei 2026 | 17.29 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore