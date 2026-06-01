Tak Nafkahi Usai Dipersulit Bertemu Anak-anak, Ruben Onsu Beri Pernyataan Menohok

JawaPos.com - Ruben Onsu memberikan pernyataan tegas dan menohok setelah pihak Sarwendah membuka ke publik soal Ruben tidak memberikan nafkah ke anak sejak penghujung tahun 2025 sampai sekarang.

Ruben Onsu merasa punya alasan kuat kenapa memilih menghentikan pemberian nafkah ke anak-anaknya. Yaitu karena dia merasa dipersulit oleh Sarwendah untuk bertemu dan melakukan pengasuhan terhadap anak-anak selama dua atau tiga hari dalam seminggu, sebagaimana sesuai kesepakatan saat dalam proses cerai.

Ruben Onsu merasa perlu memberikan peringatan keras terhadap Sarwendah bahwa Ruben punya hak yang sama untuk bertemu dan melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya.

Ruben Onsu akhirnya menghentikan pemberian nafkah ke anak-anaknya setelah sekitar 2 tahun belakangan ia menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik, namun justru dipandang sebelah mata oleh Sarwendah dipersulit untuk bertemu anak-anak.

‎"Dua tahun terakhir saya lebih banyak diam. Saya pikir ini akan selesai, tapi ternyata jadi bola liar terus untuk berbagai pihak," ujar Ruben Onsu melalui video call.

Ruben Onsu merasa dirinya tidak bisa berdiam diri lagi dan pasrah saja atas perlakuan Sarwendah kepada dirinya. Dia merasa harus ambil sikap tegas agar apa yang menjadi haknya tidak diabaikan begitu saja.

‎"Kalau bahas tentang nafkah, baru cari nafkah 6 bulan, kemarin-kemarin ketika jerih payah, keringat, saya ke mana? Hanya dinilai dari 6 bulan terakhir," ungkap Ruben Onsu.

Sahabat dekat Ivan Gunawan itu memberikan pernyataan menohok ditujukan kepada Sarwendah. Dia meminta anak-anak diserahkan saja kepada dirinya apabila Sarwendah tidak sanggup memberikan nafkah untuk anak-anaknya.