Jika Anda Mendengarkan Lagu yang Sama Berulang-ulang Sampai Bosan, Ini 7 Ciri Unik Kepribadian Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda memutar satu lagu favorit berkali-kali, dari pagi hingga malam, sampai akhirnya merasa bosan sendiri? Bagi sebagian orang, kebiasaan ini mungkin terlihat aneh. Mengapa tidak langsung mendengarkan playlist baru atau mengeksplorasi genre lain?



Namun dalam psikologi, kebiasaan mendengarkan lagu yang sama secara berulang ternyata bukan sekadar soal “sedang suka lagu tertentu”. Ada pola perilaku, kebutuhan emosional, dan karakter kepribadian tertentu yang sering muncul pada orang-orang dengan kebiasaan ini.



Musik memiliki hubungan yang sangat erat dengan otak manusia. Lagu tertentu bisa memicu emosi, nostalgia, motivasi, bahkan rasa aman. Karena itu, ketika seseorang terus memutar lagu yang sama, biasanya ada alasan psikologis yang lebih dalam daripada sekadar menyukai melodinya.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (19/5), terdapat tujuh ciri unik kepribadian yang sering dimiliki orang yang mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang sampai bosan.



1. Anda cenderung mencari kenyamanan emosional



Mendengarkan lagu yang familiar memberikan rasa aman. Otak manusia secara alami menyukai pola yang bisa diprediksi, termasuk melodi, lirik, dan ritme yang sudah dikenal.



Ketika hidup terasa penuh tekanan, tidak pasti, atau melelahkan, lagu yang sama bisa menjadi semacam “tempat pulang” secara emosional. Anda tahu kapan beat akan naik, kapan chorus datang, dan bagaimana lagu itu membuat Anda merasa.



Psikolog menyebut ini sebagai bentuk emotional regulation atau pengaturan emosi. Lagu favorit menjadi alat sederhana untuk menenangkan pikiran dan menjaga kestabilan mood.



2. Anda orang yang cukup intens dalam merasakan sesuatu



Orang yang mendengarkan satu lagu terus-menerus biasanya tidak menyukai sesuatu secara setengah-setengah. Ketika sebuah lagu menyentuh hati, mereka benar-benar tenggelam di dalamnya.



Bisa jadi Anda sangat terhubung dengan lirik tertentu, suasana lagu, atau kenangan yang terkait dengannya. Anda menikmati pengalaman emosional itu secara mendalam, lalu mengulanginya berkali-kali.



Ini menunjukkan kecenderungan untuk merasakan emosi dengan intensitas tinggi, baik itu bahagia, sedih, semangat, maupun nostalgia.



3. Anda punya sifat fokus dan detail-oriented



Mengulang lagu yang sama juga sering dikaitkan dengan kemampuan menikmati detail kecil.



Saat orang lain cepat bosan, Anda justru bisa semakin menikmati layer instrumen, harmoni vokal, permainan bass, atau makna lirik yang sebelumnya terlewat.



Kebiasaan ini menunjukkan Anda cenderung teliti dan mampu menemukan hal baru dari sesuatu yang terlihat sama.



Dalam kehidupan sehari-hari, orang seperti ini sering punya fokus tinggi saat mengerjakan sesuatu dan tidak mudah terdistraksi.



4. Anda menghargai rutinitas dan konsistensi



Ada orang yang selalu mencari hal baru, tetapi ada juga yang merasa nyaman dengan pola yang familiar.



Jika Anda sering mengulang lagu yang sama, kemungkinan Anda termasuk orang yang menghargai stabilitas. Anda mungkin menyukai rutinitas tertentu, punya kebiasaan harian yang konsisten, dan merasa lebih nyaman ketika segala sesuatu berjalan sesuai ekspektasi.



Ini bukan berarti Anda membosankan. Justru, orang seperti ini sering lebih terorganisir dan tahu apa yang mereka sukai.



5. Anda memiliki ikatan kuat dengan memori dan nostalgia



Musik adalah salah satu pemicu memori paling kuat. Satu lagu bisa langsung membawa seseorang kembali ke masa tertentu: perjalanan, hubungan, liburan, atau fase hidup tertentu.



Jika Anda mengulang lagu yang sama terus-menerus, bisa jadi lagu itu sedang terhubung dengan kenangan atau identitas personal Anda.



Anda mungkin tipe orang yang sentimental, menghargai pengalaman masa lalu, dan menyimpan makna mendalam pada hal-hal kecil.



6. Anda cenderung reflektif dan suka memproses pikiran



Orang yang menyukai repetisi dalam musik sering kali juga menikmati ruang untuk berpikir.



Lagu yang sama bisa menjadi latar untuk merenung, bekerja, berjalan sendirian, atau sekadar memproses perasaan yang sulit dijelaskan.



Karena tidak perlu lagi “menganalisis” lagu baru, otak menjadi lebih bebas untuk fokus pada pikiran internal.



Inilah mengapa banyak orang menggunakan satu lagu tertentu sebagai soundtrack untuk fase hidup tertentu.



7. Anda tahu apa yang Anda suka dan tidak mudah terpengaruh tren



Di era ketika orang terus mencari lagu viral terbaru, mendengarkan satu lagu berulang kali menunjukkan satu hal: Anda tidak terlalu peduli pada tekanan sosial untuk selalu mengikuti tren.



Anda menikmati apa yang benar-benar cocok dengan diri sendiri, tanpa merasa harus terus mencari validasi eksternal.



Ini bisa menjadi tanda self-awareness yang cukup baik. Anda mengenali preferensi pribadi dan nyaman dengan pilihan tersebut.



Kesimpulan



Mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang sampai bosan bukan tanda Anda aneh atau kurang variasi. Justru, kebiasaan ini sering menunjukkan adanya kebutuhan emosional, kedalaman perasaan, fokus tinggi, hingga hubungan kuat dengan nostalgia dan kenyamanan.



Jadi, jika saat ini Anda sedang terobsesi pada satu lagu dan memutarnya puluhan kali sehari, jangan heran. Mungkin bukan hanya telinga Anda yang menyukainya—tetapi juga pikiran dan emosi Anda sedang menemukan sesuatu yang terasa pas.



