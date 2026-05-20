Seseorang yang Suka Menyendiri Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di dunia yang sering memuja kehidupan sosial, orang yang suka menyendiri kerap disalahpahami. Mereka sering dicap antisosial, dingin, atau tidak ramah.

Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kecenderungan menikmati waktu sendiri tidak selalu berarti seseorang menolak orang lain. Justru, banyak orang yang nyaman menyendiri memiliki karakteristik kepribadian yang unik dan cukup langka.

Menyendiri bukan tentang kesepian, melainkan tentang bagaimana seseorang mengisi ulang energi, memproses pikiran, dan memahami dirinya sendiri. Orang-orang ini sering merasa lebih hidup saat memiliki ruang untuk berpikir tanpa gangguan eksternal.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), terdapat 7 ciri kepribadian langka yang sering dimiliki oleh orang yang suka menyendiri menurut psikologi.

1. Memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi

Orang yang menikmati kesendirian biasanya terbiasa menghabiskan waktu bersama pikirannya sendiri. Kebiasaan ini membuat mereka lebih reflektif dan mengenal dirinya dengan lebih baik.

Mereka cenderung memahami apa yang mereka sukai, apa yang membuat mereka lelah, serta nilai-nilai apa yang benar-benar penting dalam hidup. Tidak semua orang nyaman duduk sendirian dengan pikirannya, tetapi mereka yang suka menyendiri justru menjadikan momen itu sebagai ruang evaluasi diri.

Karena kesadaran diri yang tinggi ini, mereka biasanya lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak mudah terbawa arus lingkungan.

2. Lebih selektif dalam membangun hubungan