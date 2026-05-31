4 Ucapan Red Flag Pria yang Secara Psikologi Menandakan Ia Tidak Bisa Dipercaya dalam Hubungan

Ucapan red flag pria yang secara psikologi menandakan ia tidak bisa dipercaya dalam hubungan / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Mengenali red flag sejak awal hubungan adalah langkah penting yang secara psikologi melindungi seseorang dari pola yang terus berulang dan menyakitkan.
Pria yang tidak bisa dipercaya dalam hubungan biasanya mengungkapkan sifat aslinya melalui ucapan-ucapan tertentu yang diulang-ulang seiring waktu berjalan.
Memahami makna di balik kata-kata ini memberi kamu kemampuan untuk mengenali pola berbahaya sebelum terlalu jauh terlibat secara emosional.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (31/5), berikut 12 kebiasaan spesifik yang paling sering dimiliki oleh orang-orang yang terlalu menganggap serius diri mereka sendiri.
1. "Aku mencintaimu" (tapi diucapkan jauh terlalu cepat)
Salah satu hal pertama yang menarik perhatian dari tipe pria ini adalah betapa cepatnya ia mengungkapkan cinta dan keinginan untuk berkomitmen.
Dalam beberapa minggu pertama kencan, ia sudah menjadikanmu cinta hidupnya, memberikan hadiah, janji-janji manis, dan perhatian yang mengalir deras tanpa henti.
Kamu mungkin merasa tersanjung sekaligus sedikit kewalahan dengan betapa cepatnya segalanya bergerak dalam hubungan ini.
Namun pria yang seimbang secara emosional akan meluangkan waktu untuk benar-benar mengenalmu sebelum menawarkan komitmen yang serius dan mendalam.
Tipe pria ini hidup dalam dunia fantasi di mana emosinya sangat dangkal dan ia bisa jatuh cinta ataupun berhenti mencintai dalam sekejap mata.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!