4 Ucapan Red Flag Pria yang Secara Psikologi Menandakan Ia Tidak Bisa Dipercaya dalam Hubungan

JawaPos.com – Mengenali red flag sejak awal hubungan adalah langkah penting yang secara psikologi melindungi seseorang dari pola yang terus berulang dan menyakitkan.

Pria yang tidak bisa dipercaya dalam hubungan biasanya mengungkapkan sifat aslinya melalui ucapan-ucapan tertentu yang diulang-ulang seiring waktu berjalan.

Memahami makna di balik kata-kata ini memberi kamu kemampuan untuk mengenali pola berbahaya sebelum terlalu jauh terlibat secara emosional.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (31/5), berikut 12 kebiasaan spesifik yang paling sering dimiliki oleh orang-orang yang terlalu menganggap serius diri mereka sendiri.

1. "Aku mencintaimu" (tapi diucapkan jauh terlalu cepat)

Salah satu hal pertama yang menarik perhatian dari tipe pria ini adalah betapa cepatnya ia mengungkapkan cinta dan keinginan untuk berkomitmen.

Dalam beberapa minggu pertama kencan, ia sudah menjadikanmu cinta hidupnya, memberikan hadiah, janji-janji manis, dan perhatian yang mengalir deras tanpa henti.

Kamu mungkin merasa tersanjung sekaligus sedikit kewalahan dengan betapa cepatnya segalanya bergerak dalam hubungan ini.

Namun pria yang seimbang secara emosional akan meluangkan waktu untuk benar-benar mengenalmu sebelum menawarkan komitmen yang serius dan mendalam.