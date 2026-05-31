10 Kepribadian Unik Orang Keras Kepala yang Tidak Suka Diperintah Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang yang tidak suka diperintah sering kali dianggap sulit, padahal secara psikologi mereka memiliki kepribadian yang justru sangat menarik dan khas.

Kepribadian keras kepala yang mereka miliki bukan semata kelemahan, melainkan cerminan dari karakter yang kuat dan penuh dengan keunikan tersendiri.

Mereka yang tidak bisa dikendalikan hampir selalu memiliki ciri-ciri yang membuat mereka menonjol dan berbeda dari orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (31/5), berikut sepuluh sifat menarik yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak suka diperintah oleh siapa pun.

1. Kepercayaan diri yang tinggi

Di tengah budaya perbandingan media sosial yang terus meningkat, seseorang yang benar-benar percaya diri adalah pemandangan yang langka dan berharga.

Orang seperti ini tidak mudah terbawa arus tekanan sosial dan selalu mengutamakan keyakinan dirinya sendiri di atas pendapat orang lain.

Psikoterapis Amy Morin menegaskan bahwa kepercayaan diri yang kuat terbukti meningkatkan kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan seseorang secara nyata.

2. Kreativitas yang sangat tinggi