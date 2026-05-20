Orang yang Sukses dalam Karier Sulit Biasanya Mengalami 9 Hal Sulit Ini Setiap Hari Menurut Psikologi

seseorang yang sukses dalam karier sulit.
JawaPos.com - Kesuksesan sering kali terlihat glamor dari luar. Kita melihat seseorang mencapai posisi tinggi, memimpin tim besar, atau berhasil menembus industri kompetitif, lalu menganggap semuanya datang dari bakat, keberuntungan, atau koneksi.
Padahal, psikologi menunjukkan bahwa orang yang mampu bertahan dan berkembang dalam karier yang sulit biasanya menjalani rutinitas mental dan emosional yang tidak nyaman hampir setiap hari.
Karier yang menuntut—baik di dunia bisnis, teknologi, kesehatan, hukum, pendidikan, maupun industri kreatif—bukan hanya soal kemampuan teknis. Yang membedakan orang sukses dari yang cepat menyerah sering kali adalah kapasitas mereka menghadapi tekanan yang berulang tanpa kehilangan arah.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), terdapat 9 hal sulit yang biasanya dialami setiap hari oleh orang-orang yang sukses dalam karier berat, menurut perspektif psikologi.
1. Mereka harus nyaman dengan ketidakpastian
Psikologi kognitif menjelaskan bahwa otak manusia secara alami menyukai prediktabilitas. Kita merasa aman ketika tahu apa yang akan terjadi. Namun, orang yang berkarier di lingkungan kompetitif jarang memiliki kemewahan itu.
Mereka hidup dengan target yang berubah, kondisi pasar yang tidak stabil, deadline mendadak, hingga keputusan besar dengan informasi yang tidak lengkap.
Setiap hari, mereka harus tetap bergerak meski tidak memiliki kepastian penuh.
Alih-alih menunggu semuanya jelas, mereka melatih toleransi terhadap ambiguitas—kemampuan psikologis untuk tetap tenang dalam situasi yang tidak pasti.
2. Mereka sering merasa tidak cukup baik
