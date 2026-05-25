Bentuk Wajah dan Kepribadian: Cara Mudah Mengetahui Sifat Asli, Kekuatan, dan Kelemahan Seseorang Menurut Psikologi

Bentuk wajah dan kepribadian. Sumber: jagranjosh.com.

JawaPos.com - Tahukah, selama berabad-abad lalu, para ahli telah menyatakan bahwa wajah adalah 'arsitektur' sebenarnya dari dunia batin seseorang.



Mulai dari sifat asli, kekuatan, dan kelemahan seseorang dapat terlihat tanpa Anda sadari. Dilansir JawaPos.com dari jagranjosh pada Senin (25/5), berikut ini arti dibalik bentuk wajah bulat, oval, persegi, dan hati.



1. Wajah Bulat



Seseorang yang memiliki wajah bulat, menurut psikologi adalah orang yang ramah.

Secara alami Anda murah hati sehingga sering kali berperan sebagai pengasuh atau pendengar yang penuh empati.



Anda mudah bergaul, berbicara dengan lembut, dan manis. Itu menjadi kekuatan Anda.

Anda juga sangat peduli, penuh kasih sayang, empatik, mudah diajak bicara, dan hangat.



Anda pun sangat dapat dipercaya dan mudah sekali terhubung dengan orang lain.

Sementara kelemahan Anda, Anda cenderung mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan pribadi.



Ini menyebabkan kecondongan Anda untuk 'menyenangkan orang lain'.

Lalu, akibat terlalu banyak memberi, terlalu banyak berbagi, dan terlalu banyak berpikir, Anda mengalami kesulitan.

Dengan kata lain, Anda sulit mengatakan 'tidak'.



2. Wajah Oval



Wajah oval ditandai dengan bentuk yang lebih panjang dan garis rahang yang sedikit lebih sempit dari tulang pipi.



Psikologi mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki bentuk wajah oval itu orang yang praktis, ambisius, dan sangat mudah beradaptasi.



IQ sosial Anda tinggi sehingga tahu persis apa yang harus dikatakan untuk membuat seseorang merasa nyaman.



Selain itu, Anda pandai menavigasi interaksi sosial dan bisa menjadi lebih ramah jika diperlukan.



Diplomatis, jeli, dan pandai melihat kedua sisi adalah kekuatan Anda.

Kekuatan Anda yang lain, Anda memiliki pemikiran logis, serta pendekatan hidup yang terstruktur, pragmatis, berorientasi pada tujuan, dan jarang puas dengan sesuatu



Sementara itu, terlalu terpaku pada upaya untuk melakukan atau mengatakan hal yang benar serta pemikiran yang terlalu analitis hingga menyulitkan Anda untuk mengambil keputusan adalah kelemahan Anda.



3. Wajah Persegi



Anda yang memiliki bentuk dahi yang lebar serta garis rahang yang kuat dan tajam, maka bentuk wajah Anda persegi.



Menurut psikologi, bentuk wajah persegi adalah seorang pelaku.

Maksudnya, Anda memiliki kebutuhan yang mendalam terhadap logika dan keteraturan.



Anda sosok pemimpin yang berkemauan keras, analitis, dan proaktif yang mampu berkembang di bawah tekanan serta memiliki stamina tinggi.



Kekuatan Anda, Anda dapat diandalkan, tenang dalam situasi yang memiliki stress tinggi, sangat analitis, dan tegas.



Anda juga memiliki sikap berani mengambil risiko dan meluncurkan inisiatif baru.



Stamina dan ketahanan Anda luar biasa untuk menangani proyek-proyek kompleks yang berskala besar, layaknya CEO atau pengusaha.



Sementara kelemahan Anda, Anda terkadang dianggap mendominasi, keras kepala, atau terlalu analitis.



Dibalik sifat tenang dan kalem, Anda bisa menjadi terlalu kritis jika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.



Anda penuh keraguan untuk mengadopsi metode baru.



4. Wajah Hati



Bentuk wajah ini ditandai dengan dahi lebar yang mengecil ke arah dagu yang sempit dan runcing.



Psikologi menganggap bentuk wajah hati adalah orang yang bersemangat.

Anda berkemauan keras, penuh gairah, kreatif, dan sering kali mengikuti apa kata hati daripada seperangkat aturan.



Kekuatan Anda, Anda memiliki intuisi yang luar biasa. Anda sangat antusias, bertekad, dan kaya akan imajinasi.



Pikiran Anda tajam serta pesona alami Anda begitu kuat untuk membangun jaringan. Anda juga tidak takut menonjol di kerumunan.

Sementara itu, kelemahan Anda, Anda kadang kala bertindak impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya.



Anda mungkin kurang sabar untuk tugas atau rutinitas yang membosankan.

Diam-diam, Anda takut ditolak. Itu sebabnya, Anda tidak mau berkompromi