Selalu Mandi dengan Air Dingin? Kemungkinan Besar Anda Memiliki 6 Kepribadian Hebat Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mandi dengan air dingin sering dianggap sebagai kebiasaan yang tidak nyaman. Banyak orang lebih memilih air hangat karena terasa menenangkan dan membuat tubuh rileks. Namun, ada sebagian orang yang justru menikmati sensasi air dingin setiap hari, bahkan menjadikannya rutinitas wajib di pagi hari.

Menariknya, psikologi modern melihat kebiasaan kecil seperti ini bukan sekadar soal preferensi suhu. Cara seseorang menghadapi rasa tidak nyaman ternyata bisa mencerminkan karakter, pola pikir, bahkan ketahanan mentalnya. Orang yang terbiasa mandi dengan air dingin cenderung memiliki kemampuan tertentu yang membuat mereka lebih tangguh dalam menghadapi kehidupan.

Tentu saja, ini bukan aturan mutlak. Tidak semua orang yang mandi air dingin otomatis memiliki kepribadian yang sama. Namun, sejumlah penelitian tentang disiplin diri, toleransi stres, dan perilaku manusia menunjukkan adanya pola menarik yang cukup konsisten.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat enam kepribadian hebat yang sering dimiliki oleh orang yang rutin mandi dengan air dingin.

1. Memiliki Disiplin Diri yang Tinggi

Hal pertama yang paling terlihat dari orang yang mandi air dingin adalah kemampuan mereka untuk melawan rasa malas dan ketidaknyamanan.

Banyak orang menunda mandi air dingin karena tubuh secara alami mencari kenyamanan. Namun, seseorang yang tetap melakukannya setiap hari menunjukkan bahwa ia mampu mengendalikan dirinya sendiri, bukan dikendalikan oleh rasa nyaman sesaat.

Dalam psikologi, kemampuan ini disebut self-discipline atau disiplin diri. Orang dengan disiplin tinggi biasanya lebih mudah mencapai tujuan karena mereka mampu melakukan hal yang perlu dilakukan, meski tidak selalu menyenangkan.

Kebiasaan sederhana seperti mandi air dingin bisa menjadi bentuk latihan mental harian. Mereka belajar bahwa rasa tidak nyaman hanya berlangsung sebentar, tetapi manfaatnya bisa jauh lebih besar.