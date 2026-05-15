Jumat, 15 Mei 2026 | 19.48 WIB

Jika Anda Naik Pesawat, Kursi Nomor Berapa yang Anda Pilih? Apakah Berani Duduk di Antara Pemimpin Negara?

Pilihan kursi dalam pesawat ungkap kepribadian seseorang. (Instagram neo_typology.)

 
JawaPos.com - Jika liburan panjang ini Anda berlibur dengan naik pesawat, maka kursi mana yang Anda pilih? Apakah berada diantara pemimpin negara? atau paling belakang dekat jendela?

Tahukah, ternyata pilihan kursi di pesawat tanpa sadar berkaitan dengan kepribadian Anda. Dilansir JawaPos.com dari neo_typology pada Jumat (15/5), berikut ini arti dibalik masing-masing kursi pilihan Anda.

Kursi Nomor 1

Anda menyukai kedamaian, ruang pribadi, dan juga suasana tenang. Anda lebih memilih bertahan dalam keheningan daripada kekacauan.

Ini karena kenyamanan bagi Anda berarti keamanan emosional dan energi yang tenang.

Kursi Nomor 2

Anda berani, ramah, tapi sedikit kacau. Anda tidak pernah keberatan dengan kebisingan, perhatian, dan pengalaman liar jika membuat perjalanan hidup Anda menyenangkan, karena bagi Anda membosankan lebih buruk daripada tidak nyaman.

Kursi Nomor 3

Anda sangat menikmati pergaulan yang cerdas, bermakna, dan seimbang. Anda juga menyukai percakapan yang baik, kecerdasan emosional. dan suasananya yang tenang namun berkesan.

Kursi Nomor 4

Anda sosok yang diplomatis dan mudah beradaptasi. Sebenarnya Anda dapat duduk dimana saja selama suasananya menyenangkan.

Ini dapat terjadi, karena Anda tahu bagaimana cara menangani berbagai kepribadian tanpa kehilangan ketenangan pribadi.

Kursi Nomor 5

Anda tidak takut dengan intensitas. Diam-diam mungkin Anda menikmati berada di sekitar orang-orang yang kuat, berpengaruh, dan tidak terduga.

Anda menyukai energi yang terasa penting dan berkesan.

Kursi Nomor 6

Anda sosok yang sabar, hormat, dan dewasa secara emosional. Anda tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan kenyamanan, etika, serta situasi secara keseluruhan.

Anda pun seorang yang baik hati dalam kehidupan nyata.

Kursi Nomor 7

Anda menyukai kemewahan, kecantikan, dan kehadiran yang kuat. Selain itu, Anda tertarik pada kepercayaan diri, status, serta karisma.

Anda menginginkan perjalanan yang ikonik, bukan yang biasa saja.

Kursi Nomor 8

Anda seorang yang strategis dan jeli. Anda senang berada cukup dekat dengan orang-orang yang menarik untuk mengamati dinamika. Tapi, tidak terlalu dekat hingga terseret ke dalamnya.

Langkah Anda ini sungguhlah cerdas!.

Kursi Nomor 9

Anda pribadi yang ambisius, tenang, dan fokus. Anda juga menghargai kesuksesan, disiplin, dan mereka yang memiliki tujuan. Biasanya, Anda menghabiskan perjalanan dengan memikirkan tujuan.

Kursi Nomor 10

Cukup berbeda dari yang lain, Anda justru menikmati risiko atau hanya menyukai kekacauan. Ini menunjukkan Anda adalah orang yang pemberani, penasaran, atau hanya menginginkan cerita perjalanan yang paling tak terlupakan.***
Editor: Novia Tri Astuti
