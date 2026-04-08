Jika Anda Mengecilkan Volume Radio Saat Parkir, Menurut Psikologi Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini

seseorang yang mengecilkan volume radio saat parkir. (Freepik/pvproductions)
JawaPos.com - Pernahkah Anda secara refleks mengecilkan volume radio atau musik saat sedang parkir atau melakukan manuver yang membutuhkan konsentrasi tinggi? Kebiasaan kecil ini tampak sepele, bahkan sering dilakukan tanpa disadari. Namun, dalam perspektif psikologi, tindakan tersebut bisa mengungkap banyak hal tentang cara kerja pikiran dan kepribadian Anda.
Fenomena ini berkaitan dengan bagaimana otak manusia memproses informasi dan mengelola perhatian. Ketika kita menghadapi tugas yang membutuhkan fokus visual dan spasial tinggi—seperti parkir—otak cenderung “mengurangi gangguan” dari indra lain, termasuk suara. Orang yang secara spontan melakukan ini sering kali memiliki karakteristik tertentu yang menarik.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 ciri kepribadian yang kemungkinan Anda miliki jika Anda termasuk orang yang mengecilkan volume radio saat parkir:
1. Memiliki Fokus Tinggi terhadap Detail
Anda cenderung memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin diabaikan orang lain. Saat parkir, Anda sadar bahwa sedikit gangguan bisa memengaruhi akurasi, sehingga Anda secara otomatis menciptakan kondisi optimal untuk berkonsentrasi.
2. Multitasking yang Realistis
Alih-alih memaksakan diri melakukan banyak hal sekaligus, Anda memahami batas kemampuan otak. Anda tahu kapan harus mengurangi satu stimulus (suara) untuk meningkatkan performa pada tugas lain (visual dan koordinasi).
3. Kesadaran Diri yang Baik (Self-awareness)
Anda memiliki pemahaman yang cukup baik tentang bagaimana diri Anda bekerja. Tanpa perlu berpikir panjang, Anda tahu bahwa musik bisa mengganggu fokus Anda saat melakukan tugas tertentu.
