Masih Membuat Daftar Tugas Tulisan Tangan? Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Khas Berikut Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era aplikasi produktivitas, kalender digital, dan pengingat otomatis, kebiasaan membuat daftar tugas dengan tulisan tangan mungkin terlihat kuno bagi sebagian orang.

Banyak orang kini mengandalkan ponsel untuk mencatat agenda harian, menyusun target mingguan, hingga mengatur rutinitas hidup mereka.

Namun menariknya, masih banyak orang yang tetap setia menulis daftar tugas di atas kertas. Mereka membeli buku catatan khusus, sticky notes berwarna-warni, atau sekadar mencoret agenda di balik halaman buku. Bukan karena tidak mengenal teknologi, melainkan karena ada sesuatu yang terasa lebih “nyata” ketika tugas ditulis dengan tangan sendiri.

Psikologi modern ternyata melihat kebiasaan ini sebagai sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar metode mencatat. Cara seseorang mengatur aktivitas sehari-hari sering kali mencerminkan pola berpikir, kepribadian, bahkan kebutuhan emosional tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), jika Anda masih rutin membuat daftar tugas tulisan tangan, ada kemungkinan Anda memiliki beberapa karakteristik berikut ini.

1. Anda Cenderung Lebih Reflektif

Menulis dengan tangan memperlambat proses berpikir. Berbeda dengan mengetik yang bisa dilakukan sangat cepat, tulisan tangan membuat seseorang lebih sadar terhadap apa yang sedang ia tulis.

Karena itu, orang yang membuat daftar tugas manual biasanya lebih reflektif terhadap aktivitas mereka. Mereka tidak hanya “membuang” tugas ke dalam daftar, tetapi juga memikirkan prioritas, tujuan, dan alasan mengapa sesuatu perlu dilakukan.

Dalam psikologi kognitif, proses menulis tangan membantu otak melakukan encoding informasi dengan lebih mendalam. Itulah sebabnya tulisan tangan sering membuat seseorang lebih mudah mengingat sesuatu dibanding hanya mengetik.