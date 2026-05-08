Endah Primasari Utami
Jumat, 8 Mei 2026 | 20.07 WIB

Tes Ilusi Optik Angsa atau Orkestra di Perbukitan: Ungkap Apakah Anda Tulus Memberi atau Diam-Diam Mengharapkan Timbal Balik

Tes ilusi optik angsa atau orkestra di perbukitan.


JawaPos.com - Tes ilusi optik menjadi cara tercepat memahami bagaimana seseorang memroses dunia di sekitarnya, seperti harapan, kekecewaan, hingga hubungan Anda dengan orang lain. Contohnya tes ilusi optik angsa atau orkestra di perbukitan kali ini.

Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Jumat (8/5), baik angsa atau orkestra di perbukitan yang Anda lihat pertama kali bisa ungkap apakah Anda benar-benar tulus memberi atau justru diam-diam mengharapkan timbal balik?
 
1. Angsa

Anda menolak untuk memikul beban emosi yang berat. Anda cenderung berekspektasi rendah terhadap orang lain, termasuk kepada orang yang paling berpengaruh sekali pun.

Intinya, Anda tidak memulai persahabatan dengan perhitungan matang atau tentang siapa yang 'berhutang' kepada Anda.

Anda memberi karena Anda ingin, bukan karena Anda menunggu ucapan 'terima kasih' atau imbalan apa pun.

Ketika orang-orang mengecewakan Anda, bahkan cenderung selalu mengecewakan, Anda memilih untuk tidak memperdulikan hal itu.

Mungkin karena prinsip Anda 'maafkan dan lanjutkan'. Sikap demikian bisa berdampak baik, mencegah Anda dari sikap jahat orang lain atau sebaliknya.

Dengan kata lain, Anda sedang berada dalam fase perlindungan. Anda melindungi kedamaian dengan tidak mengharapkan banyak hal.
 
2. Orkestra di Perbukitan

Kemungkinan besar Anda memiliki dunia batin yang kaya dan tenang. Anda mandiri dan tidak membutuhkan keramaian untuk merasa berharga.
 
Namun, Anda memiliki cara khusus dan spesifik untuk menangani hati Anda.

Anda juga jeli dan sensitif. Membuat ada 'kontrak diam-diam' di kepala Anda ketika Anda hadir untuk seseorang, baik waktu, uang, atau dukungan emosional.

Upaya yang tidak berbalas terasa begitu menyakitkan, karena Anda memberi begitu dalam.

Mungkin Anda tidak mengatakannya dengan lantang, tapi Anda pasti menyadari tiap kali Anda berjuang atau berusaha keras untuk orang lain.

Jadi, belajar memberi tanpa mengaitkan kebahagiaan Anda terhadap reaksi orang lain menjadi tantang terbesar.

Dari semua itu, dapat dikatakan hubungan Anda dengan orang lain sedang berada dalam fase koneksi, yakni mencari timbal balik yang mendalam dan seimbang.***

