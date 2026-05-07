Jika Seseorang Menunjukkan 8 Tanda Ini, Mereka Tertarik Padamu Tetapi Mencoba Menyembunyikannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ketertarikan tidak selalu ditunjukkan secara terang-terangan. Dalam banyak kasus, seseorang justru berusaha menyembunyikan perasaannya karena berbagai alasan—takut ditolak, menjaga harga diri, situasi sosial yang rumit, atau sekadar belum yakin dengan perasaan mereka sendiri.

Namun menariknya, psikologi menunjukkan bahwa emosi yang kuat, seperti ketertarikan romantis, sulit disembunyikan sepenuhnya. Tanpa disadari, tubuh dan perilaku seseorang akan “membocorkan” apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), terdapat 8 tanda yang sering muncul ketika seseorang tertarik padamu tetapi berusaha menutupinya.

1. Mereka Sering Mencuri Pandang (Tapi Cepat Mengalihkan Tatapan)

Salah satu tanda paling klasik adalah kontak mata yang “tidak sengaja”.

Mereka mungkin:

Sering melihat ke arahmu saat kamu tidak sadar

Langsung mengalihkan pandangan ketika kamu menoleh

Tampak gugup saat tertangkap basah

Menurut psikologi, mata adalah salah satu indikator ketertarikan paling jujur. Orang cenderung melihat hal yang mereka sukai, bahkan ketika mereka berusaha menahan diri.

2. Sikap Mereka Berubah Saat Kamu Ada