7 Kesenangan Sederhana Dihargai Orang yang Tidak Punya Banyak Uang, Namun Sering Dianggap Biasa oleh Orang Kaya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kebahagiaan sering kali diasosiasikan dengan kekayaan, kemewahan, dan akses tanpa batas terhadap berbagai fasilitas.

Namun, perspektif psikologi justru menunjukkan sesuatu yang lebih menarik: orang-orang yang tidak memiliki banyak uang sering kali menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang justru terlewatkan atau dianggap remeh oleh mereka yang hidup berkecukupan.

Fenomena ini bukan sekadar soal selera, tetapi berkaitan erat dengan cara manusia memaknai pengalaman, keterbatasan, serta adaptasi psikologis terhadap kondisi hidup.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (3/5), terdapat tujuh kesenangan sederhana yang memiliki makna besar bagi mereka yang hidup dengan sumber daya terbatas.

1. Makanan Sederhana yang Dinikmati dengan Rasa Syukur

Bagi orang yang tidak memiliki banyak uang, makan bukan sekadar rutinitas—melainkan pengalaman yang penuh makna. Sepiring nasi hangat dengan lauk sederhana bisa terasa sangat memuaskan, terutama ketika diperoleh dari hasil kerja keras.

Secara psikologis, ini berkaitan dengan gratitude (rasa syukur). Ketika seseorang tidak selalu memiliki akses mudah terhadap makanan enak atau mahal, otaknya lebih peka terhadap kenikmatan dasar. Hal ini meningkatkan kepuasan dan memperkuat emosi positif.

Sebaliknya, orang kaya cenderung mengalami hedonic adaptation, yaitu cepat terbiasa dengan kenikmatan sehingga makanan enak pun terasa biasa saja.

2. Waktu Luang Tanpa Tekanan