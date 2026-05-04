Orang yang Sukses dalam Segala Hal, Biasanya Mempraktikkan 5 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesuksesan sering terlihat seperti hasil dari bakat alami, keberuntungan, atau peluang yang datang di waktu yang tepat.

Namun, jika dilihat lebih dalam melalui sudut pandang psikologi, kesuksesan justru lebih sering merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Penelitian dalam bidang psikologi perilaku menunjukkan bahwa pola pikir dan rutinitas harian memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian seseorang.

Orang-orang yang berhasil dalam berbagai bidang—baik karier, bisnis, akademik, maupun kehidupan pribadi—cenderung memiliki kebiasaan yang mirip, meskipun latar belakang mereka berbeda.

Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (3/5), terdapat lima kebiasaan harian yang hampir selalu dimiliki oleh orang-orang sukses, berdasarkan prinsip psikologi.

1. Memulai Hari dengan Tujuan yang Jelas

Orang sukses tidak menjalani hari secara “mengalir tanpa arah.” Mereka memulai hari dengan mengetahui apa yang ingin dicapai.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan konsep goal-setting theory, yang menyatakan bahwa tujuan yang jelas dan spesifik meningkatkan motivasi serta kinerja. Ketika seseorang menetapkan tujuan harian, otak mereka memiliki arah yang jelas untuk difokuskan.

Biasanya, mereka: