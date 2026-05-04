Merasa Semakin Kesepian Seiring Bertambahnya Usia? Kemungkinan Anda Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang berharap hidup akan terasa lebih stabil, matang, dan penuh makna. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang justru mengalami peningkatan rasa kesepian.
Kesepian bukan hanya tentang tidak memiliki teman atau pasangan—ini adalah pengalaman emosional yang kompleks, sering kali berkaitan dengan cara kita berpikir, berperilaku, dan memaknai hubungan sosial.
Psikologi modern menunjukkan bahwa kesepian sering kali tidak datang begitu saja, melainkan diperkuat oleh pola perilaku tertentu yang kita ulang tanpa sadar.
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (3/5), jika Anda merasa semakin kesepian seiring waktu, mungkin ada beberapa kebiasaan berikut yang berperan.
1. Semakin Menarik Diri dari Interaksi Sosial
Ketika merasa kesepian, reaksi alami banyak orang justru adalah menjauh dari orang lain. Anda mungkin mulai menolak ajakan, menghindari percakapan, atau merasa terlalu lelah untuk bersosialisasi. Ironisnya, perilaku ini justru memperkuat kesepian itu sendiri.
Secara psikologis, ini disebut sebagai self-reinforcing loop: Anda merasa sendiri, lalu menarik diri, yang pada akhirnya membuat Anda semakin sendiri.
2. Terlalu Banyak Berpikir Negatif Tentang Orang Lain
Orang yang kesepian cenderung lebih curiga atau skeptis terhadap niat orang lain. Misalnya, Anda mungkin berpikir, “Mereka hanya bersikap baik karena ada maunya,” atau “Tidak ada yang benar-benar peduli.”
Pola pikir ini membuat Anda sulit membangun koneksi yang tulus karena Anda sudah “menutup pintu” sebelum hubungan itu berkembang.
