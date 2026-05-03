Orang yang Suka Menyebarkan Kebaikan Biasanya Memiliki 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dunia yang sering terasa sibuk, kompetitif, dan kadang penuh tekanan, ada sebagian orang yang tampak “ringan” dalam berbuat baik. Mereka bukan hanya ramah sesekali, tetapi secara konsisten memancarkan energi positif yang membuat orang lain merasa nyaman, dihargai, dan didukung. Menariknya, menurut psikologi, perilaku ini bukan semata-mata bawaan lahir. Ada pola kebiasaan tertentu yang membuat seseorang lebih mudah menyebarkan kebaikan. Kebiasaan-kebiasaan ini bisa dipelajari dan dilatih oleh siapa saja. Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (2/5), terdapat 8 kebiasaan yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang mudah menyebarkan kebaikan:

1. Mereka Memiliki Empati yang Tinggi



Orang yang mudah berbuat baik biasanya mampu memahami perasaan orang lain. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga benar-benar “merasakan”.



Secara psikologis, empati membantu seseorang:



Lebih peka terhadap kebutuhan orang lain

Mengurangi kecenderungan untuk menghakimi

Mendorong tindakan membantu secara alami



Empati membuat kebaikan terasa seperti respons spontan, bukan kewajiban.



2. Mereka Terbiasa Berpikir Positif



Orang yang sering menyebarkan kebaikan cenderung memiliki pola pikir yang optimis. Mereka melihat dunia sebagai tempat yang masih layak untuk ditaburi hal-hal baik.



Bukan berarti mereka naif atau tidak pernah mengalami hal buruk. Namun, mereka memilih untuk:



Fokus pada solusi, bukan masalah

Melihat sisi baik dalam situasi sulit

Percaya bahwa tindakan kecil bisa berdampak besar



Pola pikir ini memperkuat dorongan untuk terus berbuat baik.



3. Mereka Tidak Terlalu Egois



Salah satu kunci utama dari kebaikan adalah kemampuan untuk tidak selalu menempatkan diri sendiri sebagai pusat.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan rendahnya egosentrisme. Orang-orang ini:



Mau berbagi waktu, energi, dan perhatian

Tidak selalu mencari keuntungan pribadi

Bisa melihat dari sudut pandang orang lain



Mereka tidak kehilangan diri, tapi juga tidak mendominasi segalanya dengan kepentingan pribadi.



4. Mereka Konsisten dalam Hal Kecil



Kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Justru, orang yang paling berpengaruh adalah mereka yang konsisten dalam hal kecil, seperti:



Mengucapkan terima kasih

Memberi senyum tulus

Menanyakan kabar dengan sungguh-sungguh



Psikologi menyebut ini sebagai micro-behaviors, yaitu tindakan kecil yang jika dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter dan hubungan yang kuat.



5. Mereka Mampu Mengelola Emosi



Orang yang mudah menyebarkan kebaikan tidak berarti tidak pernah marah atau kecewa. Bedanya, mereka mampu mengelola emosi tersebut.



Kemampuan regulasi emosi membantu mereka:



Tidak melampiaskan emosi secara destruktif

Tetap bersikap baik meski sedang tidak nyaman

Menghindari reaksi impulsif yang bisa menyakiti orang lain



Ini membuat kebaikan mereka lebih stabil dan tidak tergantung suasana hati.



6. Mereka Percaya Bahwa Kebaikan Itu Menular



Ada konsep dalam psikologi sosial yang menunjukkan bahwa perilaku positif bisa menyebar seperti efek domino.



Orang yang gemar berbuat baik biasanya memiliki keyakinan bahwa:



Satu tindakan baik bisa menginspirasi orang lain

Lingkungan bisa berubah lewat contoh kecil

Kebaikan tidak pernah sia-sia



Keyakinan ini membuat mereka terus melakukan hal baik, bahkan tanpa imbalan langsung.



7. Mereka Memiliki Rasa Syukur yang Tinggi



Rasa syukur membuat seseorang merasa cukup dan tidak selalu kekurangan. Dari perasaan “cukup” inilah muncul keinginan untuk berbagi.



Secara psikologis, orang yang bersyukur:



Lebih bahagia

Lebih dermawan

Lebih mudah melihat hal positif dalam hidup



Ketika seseorang merasa hidupnya cukup, ia lebih ringan dalam memberi.



8. Mereka Tidak Takut Terlihat “Terlalu Baik”



Beberapa orang menahan diri untuk berbuat baik karena takut dianggap lemah, naif, atau dimanfaatkan.



Sebaliknya, orang yang benar-benar tulus:



Tidak terlalu peduli dengan penilaian negatif

Tetap berbuat baik meski tidak selalu dihargai

Memahami bahwa kebaikan adalah pilihan, bukan strategi



Mereka memiliki kepercayaan diri emosional yang kuat.



Penutup



Menyebarkan kebaikan bukan tentang menjadi sempurna atau selalu benar. Ini tentang kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, didorong oleh empati, kesadaran, dan pilihan sadar untuk memberikan dampak positif.



Kabar baiknya, delapan kebiasaan ini bukan bakat eksklusif. Siapa pun bisa mulai melatihnya—sedikit demi sedikit.





Karena pada akhirnya, dunia tidak hanya berubah oleh tindakan besar, tetapi juga oleh kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan setiap hari.***